В Индонезии предложено вторгнуться в Малайзию с применением БТ-3Ф

Приобретение Индонезией новейших российских бронетранспортеров БТ-3Ф вызвало позитивные отклики в рядах общественности на полях местных ресурсов, в частности, веб-сайта Defense Studies, специализирующегося на вопросах обороны. Многие читатели рассматривали это событие через призму противостояния с Малайзией, вызванного давними территориальными претензиями.

Источник изображения: topwar.ru

Индонезия - мечта для производителей оружия.

Это чемпион по плаванию. Лучшее, что есть для морской пехоты.

Заявлено, что бронемашина подойдёт для высадки индонезийских морпехов в Сабахе и Сараваке [спорные территории].

Корпус морской пехоты с его нынешней способностью способен быстро захватить Сабах и Саравак. Транспортных кораблей ВМС Индонезии [для этого] в изобилии.

Эта бронемашина готова начать операцию в рамках второго этапа борьбы с Малайзией.

Морские пехотинцы должны немедленно вторгнуться на полуостров... [Материальная] база готова ... просто нужно сделать шаг вперед.

Подобные высказывания вызвали резкую критику со стороны малайзийцев, которые в ответ упрекнули Джакарту в "недостойной" покупке:

Форма у него сумасшедшая ... Эта минимальная защита в напичканном людьми экипаже... Это корм для рыб.

Мои сочувствия экипажу.

Слабая броневая защита, слабая электронная система, недостаточно места для экипажа, слишком большая/заметная на поле боя...

Великолепное плавание с тонкой защитой - не очень хорошая комбинация... Помните, что оборона в прибрежной зоне ведется не только оружием малого калибра, но и пушками, ПТУР и РПГ

Единственным местом для ее применения является бассейн.

Даже в борьбе с папуасами, оснащенными легким оружием, трудно победить.

Это не сравнится с лучшим ACV-300 Adnan с точки зрения защиты и электронной системы [малазийская амфибия, при создании которой попытались создать "гибрид" БТР и БМП].

Источник изображения: topwar.ru

ACV-300 Adnan

AV8 - величайшая разведывательная бронемашина [AV8 Gempita - малайзийская колесная амфибия].

В ответ индонезийские комментаторы указали на специфическую роль БТ-3Ф, попутно раскритиковав малазийскую технику:

Назначение – транспортировка морских пехотинцев. Ведение огня возложено на бронированную "кобру" БМП-3Ф. Кроме того, мы приобретаем российские танки "Спрут" с орудием 125-мм калибра.

Также острословы заявили, что малазийская Gempita полезна только для перевозки свиней, коз, буйволов, кур и кокосовых орехов.