В Госдуме оценили траты на обороноспособность страны

Россия в полном объеме обеспечивает свою обороноспособность, несмотря на более скромный военный бюджет по сравнению с США, рассказал "Известиям" депутат Госдумы Александр Шерин.

Ранее в апреле стало известно, что Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону. В этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Соединенные Штаты несут масштабные расходы на оборону во многом из-за того, что Вашингтону приходится обеспечивать львиную долю взносов блока НАТО, объяснил депутат Шерин.

"75% расходов блока НАТО несет на себе Америка. Тех взносов, которые осуществляют члены альянса, не хватает", — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, США в отличие от России тратят свои ресурсы на содержание военных баз, которых около тысячи, в том числе в различных странах мира, сказал депутат.

Также Шерин подчеркнул, что Россия на протяжении последнего десятилетия серьезно занималась перевооружением и переоснащением армии, что обусловило повышенные расходы на вооруженные силы.

"Российская Федерация уверенно занимает второе место в мире, немного уступая США по продаже вооружения. Это говорит о том, что наша армия практически самоокупаема", — заключил политик.

В пятерку стран по самым высоким тратам на оборону также вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция. Самый высокий процентный прирост из стран с крупнейшими военными расходами пришелся на Турцию (24%, $19 млрд).

Увеличение оборонных бюджетов также широко наблюдается в государствах Центральной и Восточной Европы. Так, расходы Польши выросли на 8,9% ($11,6 млрд), Украины — на 21% ($4,8 млрд), траты Болгарии, Литвы, Латвии и Румынии повысились на 18–24%.

"Рост в Центральной и Восточной Европе вызван в основном нарастающим ощущением угрозы со стороны России", — отмечается в докладе.

В ноябре 2018 года специалисты международной организации Global Firepower опубликовали рейтинг самых сильных армий мира. Первое место в списке заняли вооруженные силы Соединенных Штатов. Численность американской армии составляет более 2 млн человек (включая военных запаса). На вооружении состоят более 13 тыс. самолетов и почти 6 тыс. танков.

Армия России оказалась на втором месте. В ней насчитывается 3,5 млн военнослужащих, приблизительно 4 тыс. самолетов, 20,3 тыс. танков.