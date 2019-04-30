"Рособоронэкспорт" рассказал о сотрудничестве с Турцией

"Рособоронэкспорт" представит новинки российской военной промышленности на выставке промышленности IDEF 2019, которая пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая. Сотрудничество Москвы и Анкары в военно-технической сфере показывает положительную динамику, отметил гендиректор компании Александр Михеев.

Россия и Турция реализуют, в частности, совместные проекты по разработке вертолетной и авиационной техники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Рособоронэкспорта" в понедельник, 29 апреля. "Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности, а также к противотанковым комплексам", — обратил внимание Михеев.

В рамках международной выставки IDEF 2019 более 10 компаний оборонного комплекса страны представят свыше 450 образцов вооружения и военной техники. В ходе мероприятия ожидаются многочисленные встречи с представителями турецких вооруженных сил и силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона.

На прошлой неделе сообщалось, что Турция не собирается отказываться от закупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В то же время Анкара не отказывается и от переговоров с Вашингтоном, который предлагал турецким властям вместо С-400 приобрести американские ЗРК Patriot.

Вашингтон неоднократно выступал против соглашения Анкары с РФ и угрожал прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

Однако президент Турецкой Республики дал понять Соединенным Штатам, что его страна не заинтересована в предложении Вашингтона, поскольку Россия предложила более выгодные условия сделки.