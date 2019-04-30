Войти
30.04.2019
Известия.ru

"Рособоронэкспорт" рассказал о сотрудничестве с Турцией

390
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

"Рособоронэкспорт" представит новинки российской военной промышленности на выставке промышленности IDEF 2019, которая пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая. Сотрудничество Москвы и Анкары в военно-технической сфере показывает положительную динамику, отметил гендиректор компании Александр Михеев.

Россия и Турция реализуют, в частности, совместные проекты по разработке вертолетной и авиационной техники, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Рособоронэкспорта" в понедельник, 29 апреля. "Кроме того, Турция проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности, а также к противотанковым комплексам", — обратил внимание Михеев.

В рамках международной выставки IDEF 2019 более 10 компаний оборонного комплекса страны представят свыше 450 образцов вооружения и военной техники. В ходе мероприятия ожидаются многочисленные встречи с представителями турецких вооруженных сил и силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона.

На прошлой неделе сообщалось, что Турция не собирается отказываться от закупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В то же время Анкара не отказывается и от переговоров с Вашингтоном, который предлагал турецким властям вместо С-400 приобрести американские ЗРК Patriot.

Вашингтон неоднократно выступал против соглашения Анкары с РФ и угрожал прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35.

Однако президент Турецкой Республики дал понять Соединенным Штатам, что его страна не заинтересована в предложении Вашингтона, поскольку Россия предложила более выгодные условия сделки.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
25.04.2019
В "Рособоронэкспорте" заявили о планах поставить Турции С-400 в июле
25.12.2018
Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
24.04.2012
Концерну ПВО «Алмаз-Антей» исполняется 10 лет
28.04.2009
Турция решила купить российский ракетный комплекс С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется