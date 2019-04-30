Войти
30.04.2019
Известия.ru

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

375
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Военные расходы России в 2018 году составили $61,4 млрд. Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 3,5%. Теперь РФ занимает шестое место в общем рейтинге.

Возглавляют список Соединенные Штаты. Американский военный бюджет в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 4,6% — до $649 млрд. Это приблизительно в 2,6 раза больше, чем у Китая ($250 млрд, рост 5%).

Специалисты связывают повышение военных расходов США с новыми программами по закупке вооружений, принятыми американским президентом Дональдом Трампом. Увеличение соответствующего показателя в Китае, отмечают эксперты, продолжается 24 года подряд. Это связано с экономическим ростом республики. С 2013 года Пекин выделяет около 1,9% своего ВВП на вооружение, уточняется в докладе.

В пятерку стран по самым высоким тратам на оборону также вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция. Самый высокий процентный прирост из стран с крупнейшими военными расходами пришелся на Турцию (24%, $19 млрд).

Увеличение оборонных бюджетов также широко наблюдается в государствах Центральной и Восточной Европы. Так, расходы Польши выросли на 8,9% ($11,6 млрд), Украины — на 21% ($4,8 млрд), траты Болгарии, Литвы, Латвии и Румынии повысились на 18–24%.

"Рост в Центральной и Восточной Европе вызван в основном нарастающим ощущением угрозы со стороны России", — отмечается в докладе.

В ноябре 2018 года специалисты международной организации Global Firepower опубликовали рейтинг самых сильных армий мира. Первое место в списке заняли вооруженные силы Соединенных Штатов. Численность американской армии составляет более 2 млн человек (включая военных запаса). На вооружении состоят более 13 тыс. самолетов и почти 6 тыс. танков.

Армия России оказалась на втором месте. В ней насчитывается 3,5 млн военнослужащих, приблизительно 4 тыс. самолетов, 20,3 тыс. танков.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Индия
Китай
Латвия
Литва
Польша
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
Франция
Компании
СИПРИ
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется