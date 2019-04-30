Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.

Военные расходы России в 2018 году составили $61,4 млрд. Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 3,5%. Теперь РФ занимает шестое место в общем рейтинге.

Возглавляют список Соединенные Штаты. Американский военный бюджет в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 4,6% — до $649 млрд. Это приблизительно в 2,6 раза больше, чем у Китая ($250 млрд, рост 5%).

Специалисты связывают повышение военных расходов США с новыми программами по закупке вооружений, принятыми американским президентом Дональдом Трампом. Увеличение соответствующего показателя в Китае, отмечают эксперты, продолжается 24 года подряд. Это связано с экономическим ростом республики. С 2013 года Пекин выделяет около 1,9% своего ВВП на вооружение, уточняется в докладе.

В пятерку стран по самым высоким тратам на оборону также вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция. Самый высокий процентный прирост из стран с крупнейшими военными расходами пришелся на Турцию (24%, $19 млрд).

Увеличение оборонных бюджетов также широко наблюдается в государствах Центральной и Восточной Европы. Так, расходы Польши выросли на 8,9% ($11,6 млрд), Украины — на 21% ($4,8 млрд), траты Болгарии, Литвы, Латвии и Румынии повысились на 18–24%.

"Рост в Центральной и Восточной Европе вызван в основном нарастающим ощущением угрозы со стороны России", — отмечается в докладе.

В ноябре 2018 года специалисты международной организации Global Firepower опубликовали рейтинг самых сильных армий мира. Первое место в списке заняли вооруженные силы Соединенных Штатов. Численность американской армии составляет более 2 млн человек (включая военных запаса). На вооружении состоят более 13 тыс. самолетов и почти 6 тыс. танков.

Армия России оказалась на втором месте. В ней насчитывается 3,5 млн военнослужащих, приблизительно 4 тыс. самолетов, 20,3 тыс. танков.