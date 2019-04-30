ОАЭ оставят Россию без "Гагаринского старта"

ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию "Гагаринского старта" на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Стороны несколько раз обсуждали варианты сотрудничества и вклады сторон в модернизацию пусковой установки, однако на сегодняшний день к соглашению не пришли — специалисты ОАЭ, которые должны выступить основным спонсором проекта реконструкции, считают его слишком дорогим", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ОАЭ не до конца понимают свою выгоду от участия в модернизации пусковой площадки, которая может потребовать до трех миллиардов рублей. Источник добавил, что "консультации будут продолжены".

Собеседник агентства рассказал, что в случае выделения финансирования модернизация "Гагаринского старта" займет от полутора до двух лет. "Такие работы на площадке 31 космодрома Байконур были проведены в 2004-2005 годах и заняли более полутора лет. Примерно на такие же сроки можно рассчитывать и в случае принятия положительного решения о реконструкции площадки 1 космодрома Байконур", — сказал источник.

В "Роскосмосе" агентству подтвердили продолжающиеся переговоры между сторонами.

В апреле стало известно, что ОАЭ планируют купить у России два места на пилотируемом корабле "Союз" для отправки на орбиту двоих астронавтов. Первый гражданин ОАЭ отправится в космос осенью.

В мае 2018 года сообщалось, что "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) в целях оптимизации прекратит в 2020 году работу "Гагаринского старта" (площадки 1), являющегося старейшим стартовым комплексом космодрома Байконур.

В марте 2018 года ЦЭНКИ сообщал о консервации к 2023 году пусковой установки №24 площадки 81. Полностью прекратить эксплуатацию "Протонов" на Байконуре планируется в 2025 году.

За последние полвека с площадки 1 Байконура проведено более полутысячи пусков, включая более сотни пилотируемых. Именно с "Гагаринского старта" в 1957-м проводились первые пуски ракет Р-7, а 4 октября того же года стартовал первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года с площадки стартовала ракета "Восток", которая на пилотируемом корабле вывела в космос Юрия Гагарина.

В настоящее время с пусковой площадки стартуют ракеты "Союз-ФГ", получающие украинскую систему управления. Данные носители заменят ракеты "Союз-2", которые запускаются с площадки 31.