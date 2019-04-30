Войти
30.04.2019
РИА Новости

Россия и Бангладеш создали рабочую группу по ВТС

318
0
0
Министр иностранных дел Бангладеша Абдулкалам Абдул Момен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 29 апреля 2019
Министр иностранных дел Бангладеша Абдулкалам Абдул Момен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 29 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бангладеш и Россия создали рабочую группу по ВТС, она будет определять новые потенциальные контракты по поставкам оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

"Успешно развивается военно-техническое сотрудничество, которое имеет свою хорошую историю. Создана и приступила к работе рабочая группа по ВТС, которая будет рассматривать дополнительные потребности наших бангладешских друзей в продукции военного назначения, которую в России производят", - сказал Лавров.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
07.11.2018
В Кремле не стали комментировать обвинения во вмешательстве в выборы в США
03.04.2018
Лавров рассказал о перспективах военного сотрудничества России и Бангладеш
04.12.2017
Миротворчество набирает обороты
22.11.2011
Ядерная боли-головка
12.07.2011
Вопросы безопасности – основа объединяющего процесса между США и Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется