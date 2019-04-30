Россия и Бангладеш создали рабочую группу по ВТС

Министр иностранных дел Бангладеша Абдулкалам Абдул Момен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 29 апреля 2019.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бангладеш и Россия создали рабочую группу по ВТС, она будет определять новые потенциальные контракты по поставкам оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.

"Успешно развивается военно-техническое сотрудничество, которое имеет свою хорошую историю. Создана и приступила к работе рабочая группа по ВТС, которая будет рассматривать дополнительные потребности наших бангладешских друзей в продукции военного назначения, которую в России производят", - сказал Лавров.