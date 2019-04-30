ВМС Ирана и Россия проведут совместные учения
Источник изображения: vpk-news.ru
ВМС Ирана и России планируют в ближайшие месяцы провести совместные маневры.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.
По его словам, российские корабли должны будут прибыть в ближайшие месяцы в южные иранские порты для участия в учениях. Ханзади не сообщил точные даты и место их проведения.
Как следует из материала агентства, маневры могут пройти в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот пролив транспортируется порядка 30% нефти из региона.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
- В новости упоминаются
Проекты
Похожие новости