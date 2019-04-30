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30.04.2019
Военно-промышленный курьер

ВМС Ирана и Россия проведут совместные учения

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС Ирана и России планируют в ближайшие месяцы провести совместные маневры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его словам, российские корабли должны будут прибыть в ближайшие месяцы в южные иранские порты для участия в учениях. Ханзади не сообщил точные даты и место их проведения.

Как следует из материала агентства, маневры могут пройти в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот пролив транспортируется порядка 30% нефти из региона.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Иран
Оман
Россия
Проекты
Военные учения
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