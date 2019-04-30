ВМС Ирана и Россия проведут совместные учения

ВМС Ирана и России планируют в ближайшие месяцы провести совместные маневры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA, об этом заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его словам, российские корабли должны будут прибыть в ближайшие месяцы в южные иранские порты для участия в учениях. Ханзади не сообщил точные даты и место их проведения.

Как следует из материала агентства, маневры могут пройти в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот пролив транспортируется порядка 30% нефти из региона.