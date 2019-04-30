Военных могут освободить от обязанности согласовывать маршрут передвижений

Военные грузовики с вооружением и перевозчиков, которые везут опасные грузы в целях обеспечения безопасности государства, могут освободить от необходимости согласовывать маршрут проезда и получать специальные разрешения.

Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в мае.

Необходимость изменений вызвана тем, что согласовывать маршрут следования груза вооружённых сил из-за режима секретности затруднительно, соответственно, возникают сложности с получением специального разрешения на перевозку. Освобождение перевозчиков от необходимости получать разрешения не повлияет на безопасность перевозок, учитывая, что на них и так распространяются повышенные требования по обеспечению безопасности.