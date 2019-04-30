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30.04.2019
Военно-промышленный курьер

Над Балтикой отметился "Уран"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корвет Балтийского флота "Стойкий" провел стрельбу крылатыми ракетами. Район морского полигона, где действовал "Стойкий", был объявлен опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. К проведению учений привлекались до 10 боевых кораблей и вспомогательных судов БФ.

При плановом выходе в море экипаж корвета получил приказ уничтожить отряд кораблей условного противника. При этом "Стойкий" должен был нанести удар, используя свое главное оружие – ракетный комплекс "Уран". Вражескую корабельную группировку имитировала мишень, находившаяся на удалении 30 километров от корвета. Все крылатые ракеты, выпущенные по мишени, поразили цель, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.

Крылатая ракета "Уран" предназначена для поражения быстроходных кораблей, действующих самостоятельно или в составе конвоев и десантных отрядов. "Уран" с успехом применяется при любых метеоусловиях, преодолевает радиоэлектронное и огневое противодействие.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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