Сербия заинтересовалась китайскими копиями С-300

Президент Сербии Александр Вучич рассматривает возможность закупки китайских ЗРК, являющихся местной версией российского С-300.

Об этом Вучич заявил в Пекине во время пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях форума "Один пояс, один путь".

По словам президента Сербии, китайские ракеты средней дальности "земля-воздух" по своим характеристикам устроили бы сербскую армию.

Сербский лидер добавил, что Белград планирует закупку различного вооружения на выгодных условиях, но не будет делать на скорую руку, так как в модернизацию армии уже вложены большие средства. "Два беспилотника мы уже покупаем. От китайцев мы просили ноу-хау для наших летательных аппаратов "Пегаз", у которых надо улучшать летные характеристики. Нам надо научиться, как их вооружать и использовать в других условиях", - пояснил Вучич.

Президент Сербии также сообщил, что во время встречи с китайским коллегой они обсудили вопрос косовского урегулирования. "Китай придерживается твердой и недвусмысленной позиции, когда речь идет о Косово и Метохии", - сказал он. По словам Вучича, Китай и впредь будет поддерживать Сербию при голосовании о вступлении сепаратистского Косово в Интерпол и ЮНЕСКО. Со своей стороны сербский лидер обещал поддержку Пекину по поводу вопросов Тайваня и Тибета.