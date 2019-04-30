Танки и кабриолет: чего ждать от парада Победы

Стал известен список военной техники на Параде Победы

В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня. Кроме того, если позволят погодные условия, над Красной площадью пролетят 74 единицы воздушной техники, демонстрируя дозаправку в воздухе.

Официальная газета Министерства обороны "Красная звезда" рассказала, какая техника примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. По данным издания, по Красной площади пройдет как историческое вооружение, так и современные бронемашины.

Во главе колонны бронетехники по традиции будет идти танк Т-34, за которым по площади последуют современные автомобили "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет". Зрителям также покажут противотанковые комплексы "Корнет-Д" и бронемашины повышенной защищенности "Тайфун-К".

Эстафету от бронеавтомобилей примет более тяжелая бронетехника - БТР-82А, новейшие боевые машины пехоты "Курганец" и БМП-3. Перед зрителями парада также предстанут перспективные танки "Армата" и модернизированные Т-72Б3.

В параде будут участвовать и машины войск противовоздушной обороны (ПВО). В их число войдут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2", "Бук-М2" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". За ними в строю будут следовать известные во всем мире благодаря контракту с Турцией пусковые установки ЗРК С-400. От Воздушно-десантных войск на параде будут представлены машины БМД-4М и БТР-МДМ.

Кроме того, по Красной площади пройдут образцы современной российской артиллерии - САУ "Мста-С" и реактивные системы залпового огня "Смерч". Помимо этого, на параде Победы будут представлены пусковые установки ракетного комплекса стратегического назначения "Ярс" и комплексы "Искандер-М".

Газета также анонсировала воздушную часть парада, которая состоится, если позволят погодные условия. Она будет представлена 74 летательными аппаратами, разделенными на 17 групп.

Зрители увидят боевые и транспортные самолеты и вертолеты, ракетоносцы, дозаправщики, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи", которые пролетят в небе на высоте от 150 до 400 м.

Согласно информации издания, сначала над площадью пролетят четыре группы вертолетов: Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. За ними последуют самолеты: истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29, Су-35С, Су-30СМ, истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25.

Стратегическую авиацию представят ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Одной из главных частей "выступления" воздушной техники станет имитация дозаправки в воздухе. Эту операцию должны проделать самолет-заправщик Ил-78 и стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Планируется, что всего в параде примут участие более 13,6 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники, не считая воздушной.

О прибытии в столицу военной техники, которая будет участвовать в параде Победы, 20 апреля сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что более 100 боевых машин преодолели свыше 60 км.

"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - указали в сообщении.

Помимо военной техники на параде сует представлено еще одно достояние российского машиностроения. В конце марта РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного источника в автомобилестроительной отрасли сообщило, что

во время торжества 9 мая российский производитель автомобилей представительского класса Aurus продемонстрирует новый кабриолет.

Как ранее информировал глава Минпромторга Денис Мантуров, кабриолет собирались продемонстрировать на параде в 2019 или 2020 году.

Машина разработана наподобие седана Aurus Senat S600, ее будут использовать на официальных мероприятиях, передает ФАН. Вместе с тем она может появиться и в свободной продаже.

Семейство автомобилей Aurus разработал институт НАМИ. Они сконструированы на единой модульной платформе "Кортеж". Работы над их созданием начались в 2013 году. С тех пор бренд представил лимузин "Сенат-лимузин", седан "Сенат" и минивэн "Арсенал". Помимо этого, в планах - выпуск мотоцикла, кроссовера и кабриолета.

Об Aurus заговорили, когда президент России Владимир Путин впервые опробовал его, прибыв на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.

Но кроме техники в параде также участвуют и сами военные - представители различных подразделений российской армии. В этом году их ряды пополнятся. 9 апреля РБК со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу сообщил, что в ходе парада Победы по Красной площади пройдут новые участники - учащиеся московского университета МВД, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии воздушно-космической обороны и кадетский корпус Следственного комитета.

Женские подразделения регулярно участвуют в параде 9 мая с 2016 года - тогда по Красной площади прошли курсантки Вольского военного института материального обеспечения. В прошлом году в праздничных колоннах прошли 400 девушек-учащихся Военного университета.

Лидия Мисник