Эксперт оценил вылет России из топ-5 стран с наибольшими военными расходами

"В плане перевооружения армии мы лишь компенсировали провалы, вызванные четвертьвековым недофинансированием военного строительства. Для того, чтобы двигаться дальше – нужно поддерживать военный бюджет, а не сокращать его", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия впервые за 13 лет не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам.

"Россия, безусловно, одна из тех стран, которые тратят на вооружение больше всех в мире, и это связано с тем, что наша страна имеет огромную территорию, которую надо защищать. А раз надо защищать – надо иметь соответствующее количество вооружений", – заявил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

"На мой взгляд, решить задачу полноценного перевооружения российской армии мы пока не успели, эта задача еще решается. Мы сейчас приняли на вооружение большое количество новых систем и образцов оружия, таких как ракета "Циркон", беспилотный подводный аппарат "Посейдон", комплекс "Кинжал", о котором говорил президент, танк Т-14 "Армата" и целую линейку машин на его базе. Но вся эта техника пока имеется у нас в очень ограниченных количествах", – поясняет Сивков.

"Танков Т-14, например, выпущена только опытная партия менее ста единиц. Сокращение военного бюджета привело к тому, что вопрос массовой закупки этих машин отодвинут на неопределенное время. Их решили заместить танками Т-72Б-3 и Т-90, которые по своим боевым возможностям существенно уступают Т-14. Возможно, это обусловлено тем, что Т-14 пока не довели до ума, но доведут и, будем надеяться, примут на вооружение", – предполагает эксперт.

"Нет пока еще на вооружении наших Воздушно-космических сил самолета Су-57. Эти самолеты имеются в единичных экземплярах и проходят, по сути дела, опытную эксплуатацию", – продолжает собеседник.

"Несколько в лучшем положении находится система противовоздушной обороны. Зенитные ракетные комплексы С-400 уже приняты на вооружение в большом количестве и они, наряду с самыми новейшими модификациями комплекса С-300, составляют основу системы противовоздушной обороны, а значит наша система ПВО обладает достаточными боевыми возможностями. Также у нас есть успехи в части развития систем радиоэлектронного подавления", – отмечает Сивков.

"Но говорить о том, что задача перевооружения вооруженных сил состоялась, нельзя. Мы лишь компенсировали провалы, вызванные четвертьвековым недофинансированием военного строительства. Для того, чтобы двигаться дальше – нужно поддерживать военный бюджет даже на более высоком уровне чем сейчас. Сокращать его нельзя", – резюмировал Сивков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами. Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI, СИПРИ).

Согласно исследованию, военные расходы России в 2018 году составили 61,4 млрд долларов. С 2017 года расходы на оборону снизились на 3,5%. Таким образом Россия заняла шестое место в общем рейтинге стран по тратам на оборонные нужды.

В пятерку лидеров вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов. При этом самый высокий прирост приходится на Турцию – 24%.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия никогда не станет первой в раскручивании гонки вооружений и не намерена никому угрожать в связи с планами США выйти из ДРСМД.

Иван Абакумов, Алексей Нечаев