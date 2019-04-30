Килекторное судно Черноморского флота направилось к берегам Сирии

По данным источника, КИЛ-158 войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Килекторное судно Черноморского флота КИЛ-158 отправилось в поход в дальнюю морскую зону. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в военном ведомстве.

"Минувшей ночью судно прошло через Черноморские проливы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, КИЛ-158 войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В порту Тартус находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Судно-килектор предназначено для постановки (съемки) боно-сетевых заграждений и рейдового оборудования на глубине до 300 м.