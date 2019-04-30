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30.04.2019
ТАСС

Россия и Турция совместно разрабатывают авиационные и вертолетные комплексы

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

По словам главы "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, Анкара также проявляет интерес к российским боевым модулям, средствам ПВО и противотанковым комплексам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия и Турция ведут совместные работы по созданию перспективной авиационной и вертолетной техники, а также комплектующих к бронетехнике. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) со ссылкой на главу компании Александра Михеева.

"У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения, - приводит пресс-служба слова Михеева.

По его словам, Турция также проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности и противотанковым комплексам. Михеев также отметил, что, несмотря на вмешательство в двусторонние отношения со стороны конкурентов, России и Турции удается преодолевать возникающие трудности.

"В настоящий момент мы обсуждаем с турецкими партнерами реализацию ряда важнейших проектов как в сфере военно-технического сотрудничества, так и в гражданской промышленности… Безусловно, мы готовы к различным форматам технологического сотрудничества, в том числе и в таких наукоемких сферах, как авиакосмическая отрасль, вертолетостроение, энергетика", - приводят в пресс-службе "Рособоронэскопорта" слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

Об этом главы компаний сообщили в преддверии Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2019, которая пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая 2019 года. Тематика выставки: оборудование для сухопутных войск, ВМФ, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, а также вертолеты, корабли, электроника, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Турция
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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