ВМС НОАК готовятся к получению первого эсминца класса "Тип-055"

ЦАМТО, 29 апреля. По заявлению представителя ВМС НОАК, головной эскадренный миноносец УРО класса "Тип-055", "Наньчан", в ближайшее время будет принят на вооружение.

Как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Китая Рена Гоцяна (Ren Guoqiang), 10000-тонный эсминец уже построен и прошел большую часть ходовых испытаний. Корабль был впервые официально представлен в ходе многонационального военно-морского парада, посвященного 70-летию образования ВМС НОАК.

На параде, который состоялся 23 апреля в акватории северного портового города Циндао, ВМС НОАК продемонстрировали несколько новейших платформ. Так, китайские средства массовой информации сообщили о демонстрации новой версии ПЛАРБ класса "Тип-094" ("Джин"), которая отличается сниженной акустической сигнатурой. Предполагается, что в настоящее время на вооружении ВМС НОАК имеется не менее пяти подлодок "Тип-094".

Всего 32 китайских боевых корабля и 18 военных кораблей иностранных государств приняли участие в мероприятии. Наибольший интерес привлек эскадренный миноносец (101) "Наньчан", являющийся головным кораблей класса "Тип-055" (по классификация НАТО – "Ренхай" / Renhai).

Согласно обнародованной в ходе празднования информации, стандартное водоизмещение эсминца "Тип-055" превышает 11000 т, что больше, чем сообщалось ранее (10000 т). Оснащенный комплексом современных средств обнаружения, корабль получил возможность поражать воздушные, надводные, подводные и наземные цели.

Несмотря на то, что ВМС НОАК официально классифицируют корабль как эсминец УРО, по своему водоизмещению и комплекту вооружения он сравним с крейсерами класса "Тикондерога" ВМС США.

Как сообщалось ранее, длина эсминца класса "Тип-055" составляет 180 м, ширина – 20 м, осадка – 6,6 м. Предполагается, что эсминец будет оснащен 130-мм АУ H/PJ-38, 112-контейнерной вертикальной пусковой установкой, обеспечивающей возможность пуска ЗУР HHQ-9 (дальность стрельбы 200 км), противокорабельных крылатых ракет YJ-18A и крылатых ракет CJ-10 для поражения наземных целей, а также противолодочных ракет Yu-8A.

Эсминцы "Тип-055", вероятно, станут одним из основных компонентов авианосных групп ВМС НОАК.

Строительство эсминцев класса "Тип-055" осуществляется двумя предприятиями: Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding Industry Company. Корпуса первого и второго корабля построены на предприятии Jiangnan Shipyard Group на острове Чансин (Changxing Island) в Шанхае. Головной корабль серии, (101) "Наньчан", был спущен на воду 28 июня 2017 года, второй – в апреле 2018 года. Там же в ноябре 2017 года начались работы по постройке пятого корабля.

Постройка эсминцев класса "Тип-055" на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC, входит в состав корпорации China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC) в Даляне началась в апреле 2017 года. Два эскадренных миноносца класса "Тип-055" были спущены на воду одновременно 3 июля 2018 года.