Войти
30.04.2019
ЦАМТО

ВМС НОАК готовятся к получению первого эсминца класса "Тип-055"

452
0
0
Эсминец Тип 055А
Рисунок перспективного китайского ракетного крейсера (большого ракетного эсминца) Тип 055А.
Источник изображения: china-defense.com

ЦАМТО, 29 апреля. По заявлению представителя ВМС НОАК, головной эскадренный миноносец УРО класса "Тип-055", "Наньчан", в ближайшее время будет принят на вооружение.

Как сообщает агентство Xinhua со ссылкой на пресс-секретаря Министерства национальной обороны Китая Рена Гоцяна (Ren Guoqiang), 10000-тонный эсминец уже построен и прошел большую часть ходовых испытаний. Корабль был впервые официально представлен в ходе многонационального военно-морского парада, посвященного 70-летию образования ВМС НОАК.

На параде, который состоялся 23 апреля в акватории северного портового города Циндао, ВМС НОАК продемонстрировали несколько новейших платформ. Так, китайские средства массовой информации сообщили о демонстрации новой версии ПЛАРБ класса "Тип-094" ("Джин"), которая отличается сниженной акустической сигнатурой. Предполагается, что в настоящее время на вооружении ВМС НОАК имеется не менее пяти подлодок "Тип-094".

Всего 32 китайских боевых корабля и 18 военных кораблей иностранных государств приняли участие в мероприятии. Наибольший интерес привлек эскадренный миноносец (101) "Наньчан", являющийся головным кораблей класса "Тип-055" (по классификация НАТО – "Ренхай" / Renhai).

Согласно обнародованной в ходе празднования информации, стандартное водоизмещение эсминца "Тип-055" превышает 11000 т, что больше, чем сообщалось ранее (10000 т). Оснащенный комплексом современных средств обнаружения, корабль получил возможность поражать воздушные, надводные, подводные и наземные цели.

Несмотря на то, что ВМС НОАК официально классифицируют корабль как эсминец УРО, по своему водоизмещению и комплекту вооружения он сравним с крейсерами класса "Тикондерога" ВМС США.

Как сообщалось ранее, длина эсминца класса "Тип-055" составляет 180 м, ширина – 20 м, осадка – 6,6 м. Предполагается, что эсминец будет оснащен 130-мм АУ H/PJ-38, 112-контейнерной вертикальной пусковой установкой, обеспечивающей возможность пуска ЗУР HHQ-9 (дальность стрельбы 200 км), противокорабельных крылатых ракет YJ-18A и крылатых ракет CJ-10 для поражения наземных целей, а также противолодочных ракет Yu-8A.

Эсминцы "Тип-055", вероятно, станут одним из основных компонентов авианосных групп ВМС НОАК.

Строительство эсминцев класса "Тип-055" осуществляется двумя предприятиями: Jiangnan Changxingdao и Dalian Shipbuilding Industry Company. Корпуса первого и второго корабля построены на предприятии Jiangnan Shipyard Group на острове Чансин (Changxing Island) в Шанхае. Головной корабль серии, (101) "Наньчан", был спущен на воду 28 июня 2017 года, второй – в апреле 2018 года. Там же в ноябре 2017 года начались работы по постройке пятого корабля.

Постройка эсминцев класса "Тип-055" на предприятии Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC, входит в состав корпорации China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC) в Даляне началась в апреле 2017 года. Два эскадренных миноносца класса "Тип-055" были спущены на воду одновременно 3 июля 2018 года.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
HQ-9
Компании
CSIC
Jiangnan Shipyard
Проекты
NATO
Ticonderoga
Тип 055
Похожие новости
26.04.2019
Китай продемонстрировал эсминец нового поколения
26.04.2019
Китай на параде в Циндао впервые показал новейший эсминец типа 055
30.07.2018
Китай завоевывает океан
06.07.2018
В Китае состоялась церемония спуска на воду двух эсминцев УРО класса "Тип-055"
09.08.2017
ВМС Китая приняли на вооружение шестой эскадренный миноносец "Тип-052D"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется