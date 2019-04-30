МНО Литвы закупит в США системы противодействия БЛА

Президент Литвы Даля Грибаускайте и военнослужащий НАТО на военной базе в Рукле.

ЦАМТО, 29 апреля. МНО Литвы объявило о подписании во второй половине апреля с правительством США контракта на закупку для ВС страны систем противодействия БЛА.

Как заявил после подписания контракта заместитель министра национальной обороны Гедримас Йеглинскас, "мы делаем серьезный шаг в развитии ВС Литвы, закупая оборудование для защиты от БЛА у нашего стратегического партнера – США".

Общая стоимость контракта составляет около 1,3 млн. долл. (без НДС). Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств программ содействия обеспечения безопасности Госдепартамента США. Согласно условиям контракта, поставка систем противодействия БЛА для ВС Литвы будет выполнена к середине 2020 года.

Вооруженные силы Литвы намерены применять полученные системы для борьбы с БЛА, выполняющими полеты в запретных зонах. Оборудование может эффективно применяться как против стандартных коммерческих БЛА, так и всех прочих типов беспилотных аппаратов.

Тип и поставщик оборудования пока не раскрываются. Заявлено лишь, что оборудование создает помехи на каналах радиосвязи между БЛА и оператором, а также может блокировать сигналы навигационной системы.

Кроме того, заявлено, что в настоящее время МНО Литвы ведет переговоры о закупке в США 200 бронированных машин JLTV. Ранее Литва уже закупила в США ЗРК, ПТРК "Джавелин", системы связи и боеприпасы. В свою очередь, США профинансировали оборудование полигонов и других объектов инфраструктуры в Литве, обучение литовских военнослужащих в американских военных учебных заведениях и т.д.

МНО Литвы и МО США 2 апреля 2019 года согласовали 5-летний план двустороннего сотрудничества в области обороны. В нем определены приоритетные области взаимодействия: это совместные учения, усиление мер сдерживания в Балтийском регионе, участие в многонациональных операциях и развитие потенциала киберзащиты в регионе.