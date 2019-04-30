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30.04.2019
ТАСС

"Рособоронэкспорт" представит на выставке IDEF-2019 в Стамбуле свои перспективные новинки

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Международная выставка вооружений IDEF-2017 в Стамбуле
Международная выставка вооружений IDEF-2017 в Стамбуле
Источник изображения: © РИА Новости . Иван Сураев

Иностранные заказчики смогут ознакомиться более чем с 300 образцами продукции компании

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) представит на Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле пользующиеся успехом на рынке вооружения и перспективные новинки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Мероприятие дает отличную возможность изучить тенденции и направления развития мирового оружейного рынка, а иностранным заказчикам ознакомиться также с лучшими образцами российского вооружения, известного своими безупречными боевыми качествами", - приводят в пресс-службе слова генерального директора компании Александра Михеева.

"Рособоронэкспорт" традиционно выступает организатором единой российской экспозиции, в рамках которой более 10 предприятий оборонного комплекса страны представят более 450 образцов вооружения и военной техники. В частности, на выставке будет представлена продукция Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Холдинга "Швабе" и АО "НПК "Техмаш".

На стенде иностранные заказчики смогут ознакомиться более чем с 300 образцами наиболее перспективной в регионе продукции. Среди них: автоматы Калашникова новейшей "двухсотой" серии, 30-миллиметровый дистанционно-управляемый боевой модуль 32В01, зенитный ракетный комплекс "Викинг" и 76,2-миллиметровая автоматическая артиллерийская установка АК-176МА. "В виде макетов компания покажет на выставке бронетранспортер БТ-3Ф, автомобиль семейства "Тайфун-К" "Камаз-53949", многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 и десантный катер на воздушной подушке проекта 12061Э "Мурена-Э", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, запланированы многочисленные встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с представителями других государств региона. "Рособоронэкспорт" рассчитывает обсудить исполнение текущих контрактов и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2019 пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая. Тематика выставки: оборудование для сухопутных войск, ВМФ, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, а также вертолеты, корабли, электроника, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Турция
Продукция
АК-176
АК-74 "Калашников"
БТ-3Ф
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