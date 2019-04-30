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30.04.2019
Российская газета

Россия не вошла в число стран с гигантскими военными расходами

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Международные эксперты назвали страны, которые в 2018 году больше всех потратили на военные нужды. В пятерку государств-лидеров гонки вооружений вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Россия заняла шестое место в мировом рейтинге.

Как говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира, в прошлом году военный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов. По сравнению с 2017 годом военные расходы РФ снизились на 3,5 процента. Аналитики также отметили, что с 2010 по 2015 годы Россия наращивала оборонный бюджет на 4,9 - 16 процентов ежегодно. Причиной тому стало переоснащение ВКС, сухопутных войск и флота новыми образцами оружия и техники. Начиная с 2016 года российские военные расходы стали сокращаться.

Несмотря на это снижение, РФ тратит на оборону на 27 процентов больше, чем в 2009 году, и данный показатель является самым высоким в Восточной Европе. К примеру, расходы Украины на военных увеличились на 21 процент и достигли 4,8 миллиарда долларов, Польши - на 8,9 процента, до 11,6 миллиарда долларов. Военные ассигнования Болгарии, Литвы, Латвии и Румынии также выросли на 18-24 процента.

Кроме того, военные эксперты уверены, что паритет Россия обеспечивает за счет новых видов вооружений.

В то же время США и Китай по-прежнему тратят на вооружения рекордные суммы. В 2018 году Пентагон получил 649 миллиардов долларов, что почти равно совокупным военным бюджетам восьми стран, следующих в рейтинге за США. Китай увеличил военные расходы на пять процентов до 250 миллиардов долларов. В Индии ассигнования на армию составили 66,5 миллиарда долларов, что на 3,1 процента больше предыдущего года. В соседнем Пакистане рост составил 11 процентов, а в цифрах достиг 11,4 миллиарда долларов.

Высокие темпы прироста расходов на оборону показала Турция - ее оборонные траты увеличились сразу на 24 процента и составили 19 миллиардов долларов.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Индия
Китай
Латвия
Литва
Пакистан
Польша
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
Франция
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