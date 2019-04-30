Войти
30.04.2019
РИА Новости

В Госдуме рассказали о планах по сокращению затрат на закупку вооружений

360
0
0
Владимир Гутенев
Владимир Гутенев.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие годы продолжит снижать расходы на закупку вооружений, пик таких закупок пройден в 2017 году, сообщил РИА Новости глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный рейтинг стран по объемам затрат в военной сфере. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в 2018 году вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов. Россия опустилась в рейтинге на шестое место. Согласно данным SIPRI, США тратят на военные нужды 3,2% ВВП, КНР - около 1,9%, Саудовская Аравия - около 8,8%, Индия - 2,4%, Франция - 2,3%.

"Эта новость ожидаемая. Еще три года назад, когда была принята программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса, говорилось о том, что пик гособоронзаказа будет пройден в 2017 году. Объемы затрат на оборону тогда составляли около 3,3% ВВП. С тех пор мы видим достаточно существенное снижение. В 2018 году было 2,8%, в нынешнем году планируется 2,7%. Можно предположить, что траты в ближайшие годы будут от 2,5 до 2,6 процента ВВП", - сказал Гутенев.

Он напомнил, что параллельно Россия наращивает заказы по военно-техническому сотрудничеству. "Сумма уже превышает 50 млрд долларов США, что говорит о том, что проблем, с которыми могут столкнуться предприятия ОПК в связи со снижением гособоронзаказа, не предвидится", - сказал он.

Помимо того, по словам Гутенева, в рамках программы диверсификации уровень выпуска гражданской продукции от общего объема продукции предприятий ОПК составляет около 20%.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Франция
Компании
СИПРИ
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
24.03.2015
Российский ВПК догоняет американский
18.08.2014
Анатолий Исайкин: Россия способна резко поднять боеспособность армии любого государства
23.04.2014
Действовать не иначе как наступательно
07.02.2014
Китай, Россия и Саудовская Аравия вооружаются быстрее всех ("Frankfurter Allgemeine Zeitung", Германия)
07.08.2012
Российская внешняя политика с точки зрения интересов ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется