В Госдуме рассказали о планах по сокращению затрат на закупку вооружений

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие годы продолжит снижать расходы на закупку вооружений, пик таких закупок пройден в 2017 году, сообщил РИА Новости глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный рейтинг стран по объемам затрат в военной сфере. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в 2018 году вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов. Россия опустилась в рейтинге на шестое место. Согласно данным SIPRI, США тратят на военные нужды 3,2% ВВП, КНР - около 1,9%, Саудовская Аравия - около 8,8%, Индия - 2,4%, Франция - 2,3%.

"Эта новость ожидаемая. Еще три года назад, когда была принята программа диверсификации оборонно-промышленного комплекса, говорилось о том, что пик гособоронзаказа будет пройден в 2017 году. Объемы затрат на оборону тогда составляли около 3,3% ВВП. С тех пор мы видим достаточно существенное снижение. В 2018 году было 2,8%, в нынешнем году планируется 2,7%. Можно предположить, что траты в ближайшие годы будут от 2,5 до 2,6 процента ВВП", - сказал Гутенев.

Он напомнил, что параллельно Россия наращивает заказы по военно-техническому сотрудничеству. "Сумма уже превышает 50 млрд долларов США, что говорит о том, что проблем, с которыми могут столкнуться предприятия ОПК в связи со снижением гособоронзаказа, не предвидится", - сказал он.

Помимо того, по словам Гутенева, в рамках программы диверсификации уровень выпуска гражданской продукции от общего объема продукции предприятий ОПК составляет около 20%.