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30.04.2019
Военное обозрение

Вьетнам отказывается от Су-35 ради возможной покупки Су-57Е

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В соответствии с курсом, выбранным ВВС Вьетнама, первоочередное внимание уделяется вложениям в покупку трех полков многоцелевого истребителя Су-30МК2 для замены устаревшего МиГ-21.

Источник изображения: topwar.ru

При этом на боевом дежурстве все еще остается довольно много Су-22, срок службы этих самолетов также достаточно большой, поэтому его очень скоро необходимо будет заменить. Как сообщает местное издание BaoDatViet, решить эту проблему могут заказы на машины поколения 4.5 (4+), такие как западные легкие истребители типа JAS 39 Gripen или F-16 Fighting Falcon.

Но наиболее ярким является Су-30SME и особенно Су-35С.

Однако недавно, когда президент России Владимир Путин официально одобрил предложение о создании коммерческой версии истребителя 5-го поколения Су-57 с обозначением Су-57Е, ситуация в корне изменилась.

Как отмечает обозначенное издание, хотя создание истребителя Су-57Е еще не завершено, но он явно превосходит Су-35С. По мнению многих военных экспертов, несмотря на наличие инструментария, стандартного для 5-го поколения, Су-57 все же требует того, чтобы его классифицировали как 4.75. Это делает его предпочтительнее, чем Су-35С категории 4.5.

Когда было решено финансировать приобретение современных машин, переход к обсуждению возможной закупки Су-57Е и отказ от Су-35С, становится совершенно оправданным шагом.

- пишет BaoDatViet, указывая, что стоимость Су-57Е "заметно не отличается от цены на Су-35С".

В настоящее время ВВС Вьетнама эксплуатируют Су-30МК2 в 3 авиаполках, Су-27 в 1 аваиполку, Су-22М/УМ в 4 полках, L-39C в 1 полку.

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Россия
Продукция
F-16
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МиГ-21
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