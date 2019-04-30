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30.04.2019
ЦАМТО

В Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает возможность ликвидации "Укроборонпрома"

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Компания Укроборонпром
Компания Укроборонпром.
Источник изображения: Укринформ

ЦАМТО, 29 апреля. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, который включает возможность ликвидации государственного концерна "Укроборонпром".

Информация об этом размещена на сайте украинского парламента, передает "РИА Новости".

Ранее СНБО поручил провести аудит и ревизию деятельности "Укроборонпрома" и его предприятий с привлечением иностранных экспертов после ряда громких расследований журналистов о хищениях и коррупции в оборонной сфере. Также в СНБО заявили, что международный аудит "Укроборонпрома" может стоить до 5 млн. долл.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, в настоящее время наблюдается "неэффективное управление госпредприятиями, входящими в состав "Укроборонпрома", влечет за собой невозможность удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины в продукции оборонного назначения, потере инвестиционной привлекательности предприятий и тому подобное", – отмечает агентство.

"С целью повышения эффективности управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" в части ликвидации государственного концерна "Укроборонпром" и подчинения предприятий-участников концерна центральному органу исполнительной власти", – говорится в документе.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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