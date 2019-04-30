Механики-водители ЗВО пройдут переобучение на новейших БМП-3М в Воронежской области

ЦАМТО, 29 апреля. Острогожский центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы, дислоцированный в Воронежской области, получил боевые машины пехоты БМП-3М для обеспечения учебного процесса и подготовки механиков-водителей мотострелковых подразделений.

Боевая бронированная гусеничная машина пехоты предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю соприкосновения с противником, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях совместных действий с танками в бою.

Для подготовки механиков-водителей курсанты центра проведут не менее 10 часов на интерактивных тренажерных комплексах, а затем пройдут более 200 км на машинах для подготовки навыков практического вождения по препятствиям: змейка, косогор, эскарп, контрэскарп, брод, колейный мост, минно-взрывные заграждения. По завершении обучения курсанты сдадут итоговый экзамен с проведением сдачи контрольных упражнений по вождению БМП-3.

Всего в 2019 году переобучение и подготовку пройдут более 3000 военнослужащих для пополнения войск Западного военного округа, Балтийского флота и других военных округов.

Справочно:

БМП-3 способна выдерживать лобовое попадание с 200 метров 30-мм снарядом, оснащена основным 100-мм орудием со скорострельностью до 10 выстр./мин. бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, комплексом противотанковых управляемых ракет "Кастет", а также спаренной 30-мм пушкой и пулеметом 7,62-мм ПКТ для поражения живой силы противника.

Машина имеет активную и динамическую защиту, оснащена ночными прицелами и лазерным дальномером.

Может развивать скорость до 70 км/ч по пересеченной местности и до 10 км/ч на плаву. Вместимость – до 7 человек десанта, сообщает пресс-служба Западного военного округа.