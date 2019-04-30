Войти
30.04.2019
Российская газета

Корабли ТОФ во главе с "Варягом" прибыли на учения в Китай

311
0
0
Источник изображения: rg.ru

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером "Варяг" - прибыл в Китай для участия в международном учении "Морское взаимодействие-2019". Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В составе отряда - большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут".

Рано утром они встретились с эскадренным миноносцем ВМС Китая "Харбин" и направились в порт Циндао.

Подходя к гавани, "Варяг" произвел 21 артиллерийский залп Салюта Наций. Российским кораблям с берега приветственными залпами ответило подразделение Китайской народной армии.

В порту Циндао представители КНР торжественно встретили сошедших с кораблей моряков ТОФ.


Юлия Гарднер

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Игорь Белоусов
Компании
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
БДК 775
Военные учения
Дубна ПР
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
29.04.2019
Отряд кораблей ТОФ отработал элемент учений "Морское взаимодействие"
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется