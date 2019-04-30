Корабли ТОФ во главе с "Варягом" прибыли на учения в Китай

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером "Варяг" - прибыл в Китай для участия в международном учении "Морское взаимодействие-2019". Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В составе отряда - большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут".

Рано утром они встретились с эскадренным миноносцем ВМС Китая "Харбин" и направились в порт Циндао.

Подходя к гавани, "Варяг" произвел 21 артиллерийский залп Салюта Наций. Российским кораблям с берега приветственными залпами ответило подразделение Китайской народной армии.

В порту Циндао представители КНР торжественно встретили сошедших с кораблей моряков ТОФ.

Юлия Гарднер