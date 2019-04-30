Эксперт прокомментировал рейтинг стран с наибольшими военными расходами

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами, сообщают исследователи SIPRI. Однако это не влияет на ход информационной войны против России, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 трлн долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года. При этом Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров по этому показателю, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным исследования, мировые военные расходы в 2018 году достигли самого высокого уровня с 1988 года, когда институт начал собирать информацию по этому вопросу. "В 2018 году мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны", - говорится в докладе.

По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,1% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 239 долларам на человека.

Военные расходы России в 2018 году, по данным SIPRI, составили 61,4 млрд долларов, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, Россия опустилась в рейтинге института на шестое место.

Больше всего на вооружение потратили США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них пришлось 60% мировых военных расходов.

Американские военные расходы выросли на 4,6% и составили 649 млрд долларов. "Военные расходы США в 2018 году примерно соответствовали сумме военных расходов восьми стран, следующими за США в рейтинге SIPRI", - говорится в докладе.

Доля Китая в мировых военных расходах составила 14%.

При этом самый высокий процентный прирост из 15 стран с крупнейшими военными расходами в мире приходится на Турцию (24%).

В докладе также отмечается, что рост военных расходов наблюдается в 2018 году в странах Центральной и Восточной Европы. "Расходы Польши выросли на 8,9% в 2018 году до 11,6 млрд долларов, в то время как расходы Украины выросли на 21% до 4,8 млрд долларов. Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли (18–24%) в 2018 году", - отмечается в документе.

По словам старшего научного сотрудника Программы вооружений и военных расходов SIPRI Питера Веземана, подобный рост расходов "во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России".

При этом никого не волнует то, что Россия не лидирует по расходам на вооружение - информационная война продолжается, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

"Надо учитывать информационную гибридную войну, которую ведут сегодня против России. Они даже не задумываются над аргументами. Их волнует главный вопрос: надо в информационном пространстве линчевать РФ. Вот и сейчас получается, что расходы по всему миру на вооружение растут, Россия не является лидером, но это никого не волнует. Главное – говорить всем, что Россия – "агрессор", тогда можно выбивать для себя повышенные бюджеты на вооружение из кармана налогоплательщиков, что и делают сегодня США и государства, входящие в НАТО", - сказал Андрей Кошкин.

По его мнению, то, что американцы лидируют в рейтинге военных расходов, не вызывает удивления.

"Американцы считают себя нормой международного права, и они даже не прислушиваются ни к чьим рекомендациям. Их ничто не сдерживает. Они заинтересованы в том, чтобы раскручивать гонку вооружений. Для этого они делают все, прежде всего, в информационном пространстве. А потом прибыли идут от возникновения новых очагов вооруженных столкновений на планете, потому что там обязательно находятся американцы и снимают свою маржу", - отметил Андрей Кошкин.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

Президент Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в марте 2018 года сообщил, что через пять лет планируется тратить на оборонные цели менее 3% ВВП.