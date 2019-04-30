Уралвагонзавод нашел способ повысить управляемость танков

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уралвагонзавод (входит в Ростех) ввел в эксплуатацию установку, которая позволит повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники, сообщается на информационном портале корпорации T-Digest.

Как пояснили РИА Новости в Уралвагонзаводе, установку высокотемпературной механической обработки торсионных валов, предназначенных для перспективной спецтехники, можно назвать исключительной, так как аналогов ей в стране нет.

"Торсионный вал, как известно, влияет на жесткость подвески. Этот упругий элемент повышает плавность хода танка при прохождении препятствий, в особенности на большой скорости, и позволяет добиться более высокой плавности хода и управляемости", - отметили в корпорации.

Так, например, во время финального этапа "Танкового биатлона" в 2018 году российские танкисты установили новый рекорд скорости на танке Т-72Б3 - им удалось разогнаться до 78 километров в час.

Проектированием нового оборудования занимались два дочерних предприятия корпорации "Уралвагонзавод" совместно с организацией по разработке танковой брони АО "НИИ Стали". Сама установка была спроектирована в ОАО "ВНИТИ".

"Требования, предъявляемые к процессу изготовления деталей, и критерии их годности установлены отраслевым стандартом на высокопрочные торсионные валы для военных гусеничных машин и соответствующими техническими условиями. Внедрение данного оборудования позволяет получать торсионные валы с улучшенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими необходимый уровень рабочих напряжений и требования по долговечности", - отметил главный металлург Уралвагонзавода Хакимжан Байков, слова которого приводит T-Digest.