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30.04.2019
РИА Новости

Уралвагонзавод нашел способ повысить управляемость танков

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Танк "Т72 Б3"
Танк "Т72 Б3".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уралвагонзавод (входит в Ростех) ввел в эксплуатацию установку, которая позволит повысить плавность хода и управляемость современной и перспективной спецтехники, сообщается на информационном портале корпорации T-Digest.

Как пояснили РИА Новости в Уралвагонзаводе, установку высокотемпературной механической обработки торсионных валов, предназначенных для перспективной спецтехники, можно назвать исключительной, так как аналогов ей в стране нет.

"Торсионный вал, как известно, влияет на жесткость подвески. Этот упругий элемент повышает плавность хода танка при прохождении препятствий, в особенности на большой скорости, и позволяет добиться более высокой плавности хода и управляемости", - отметили в корпорации.

Так, например, во время финального этапа "Танкового биатлона" в 2018 году российские танкисты установили новый рекорд скорости на танке Т-72Б3 - им удалось разогнаться до 78 километров в час.

Проектированием нового оборудования занимались два дочерних предприятия корпорации "Уралвагонзавод" совместно с организацией по разработке танковой брони АО "НИИ Стали". Сама установка была спроектирована в ОАО "ВНИТИ".

"Требования, предъявляемые к процессу изготовления деталей, и критерии их годности установлены отраслевым стандартом на высокопрочные торсионные валы для военных гусеничных машин и соответствующими техническими условиями. Внедрение данного оборудования позволяет получать торсионные валы с улучшенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими необходимый уровень рабочих напряжений и требования по долговечности", - отметил главный металлург Уралвагонзавода Хакимжан Байков, слова которого приводит T-Digest.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
НИИ Стали
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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