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30.04.2019
Военно-промышленный курьер

Ядерные "Томагавки" в надежных руках британских наркоманов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Четыре года назад ядерная субмарина-охотник "Талент" британских ВМС, вооруженная ракетами "Томагавк", увлеклась преследованием российской подлодки в водах Арктики и врезалась в айсберг.

Английской лодке потребовался дорогостоящий ремонт. Поговаривают, что на айсберг она налетела из-за маневра российской подлодки. Сегодня британская "гроза морей" попала в новый переплет. Подлодка должна была выйти в Северное море и пересечь Северный полярный круг. Ей предстояло притаиться и вести скрытное наблюдение за русскими подводными лодками.

Но важная операция была сорвана из-за ночной оргии, в которой отметились семеро моряков "Талента". Когда они на следующий день вернулись на свою базу в Девонпорте, то не прошли тест на употребление наркотиков. У всех у них в крови были обнаружены следы кокаина. Подводники-наркоманы были переданы военной полиции.

Спущенный на воду в 1988 году "Талент" предназначен для атак на надводные корабли, подводные лодки и наземные объекты. Он оснащен приборами наблюдения, в том числе термальными перископами. Однако все эти чудеса военной техники не сочетаются с поразившей Великобританию наркоманией. В 2017 году на приеме наркотиков были пойманы девять матросов другой атомной субмарины "Виджилент".

Мир новостей сообщает, что британское командование вынуждено регулярно проверять военнослужащих на употребление наркотиков, оно обеспокоено, что ядерное оружие может оказаться под контролем невменяемых наркоманов.

 

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
ВПВС РФ
Проекты
Арктика
Ядерный щит
ЯО
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