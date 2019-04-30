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30.04.2019
Военно-промышленный курьер

Танкисты с парада Победы: Т-34 – "гениальная простота"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Легендарная машина снова возглавит колонну военной техники.

Командиру парадного Т-34-85 Сергею Громову недолго пришлось переучиваться с Т-80 на Т-34. По его словам, "Т-34 - на самом деле, машина простая. Наверное, поэтому она и победила: при своей простоте она очень эффективна. И неприхотлива. Так что проблем пересесть с одного "стального коня" на другой не было".

Гениальную простоту Т-34 подтверждает и "дублер" Сергея Громова на Параде Победы - Алексей Дзюба. Он, как и его коллега, тоже служит в 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Сейчас в его распоряжении рота тех самых Т-34, которые совсем недавно прибыли в Россию из Лаоса.

"Я считаю, что лучшего танка в Великой Отечественной не было. Он маневренный, с хорошим орудием, в то же время неприхотлив и прост в эксплуатации… Если разберем некоторые эпизоды Великой Отечественной, то быстро выясним, что именно "тридцатьчетверки" вносили решающий вклад на поле боя. Так что кому, как не Т-34, идти впереди всей парадной колонны техники", - цитирует МК танкиста.

 

 

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Лаос
Россия
Продукция
Т-80
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