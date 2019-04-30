Ждите новый протест – корабли ВМС США в Тайваньском проливе
Два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив, сообщило министерство обороны Тайваня.
Согласно сообщению, корабли совершили проход, плывя с юга на север по водному пути, который отделяет остров от материкового Китая.
Министерство обороны Тайваня отметило, что американские корабли могут свободно плавать через Тайваньский пролив в рамках своих "стратегических индо-тихоокеанских задач".
Подобные ситуации обычно вызывают протест со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией, и могут послужить дальнейшему осложнению американо-китайских двухсторонних отношений.
Интерфакс отмечает, что ранее СМИ со ссылкой на представителя министерства обороны Китая Рена Гоцяня сообщали, что Пекин направил Парижу протест в связи с заходом французского корабля в Тайваньский пролив в начале апреля.
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