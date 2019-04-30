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30.04.2019
Военное обозрение

Непростая встреча посла США с сербскими студентами

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На портале "РуСербия" опубликован материал, в котором рассказывается о встрече американского посла в Белграде с сербскими студентами. Речь идёт о лекции Кайла Скотта на юрфаке университета в городе Крагуевац.

Источник изображения: topwar.ru

Скотт во время лекции заявил о том, что в Сербии по-прежнему "недостаточно демократии". По его словам, местная пресса находится в трудном положении. И только благодаря американской поддержке, как было объявлено послом, Сербия справляется с ситуацией.

Будущие юристы отреагировали на заявления американского посла напоминанием о том, как именно США и другие страны НАТО "учили" Сербию демократии. В частности, как сообщает "РуСербия", послу были продемонстрированы снимки многочисленных разрушений от натовских бомбардировок. Также Скотту показали фото погибшей в результате натовских ударов трёхлетней местной девочки.

Кроме того, посла, который заявил, что уважает конституцию США, попросили уважать и конституцию Сербии. Было отмечено, что в США используется карта Сербии без края Косово. Чтобы исправить американскую географическую ошибку, послу США была подарена карта, на которой Косово входит в состав Сербии.

После окончания речи Скотта об американской поддержке один из студентов предложил поднять руки в зале тем, кто поверил словам американского дипломата. Ни одной руки поднято не было.

В целом встреча со студентами для посла США оказалась непростой.

В американском посольстве этих заявлений о лекции в Крагуеваце не прокомментировали.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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