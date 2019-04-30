Непростая встреча посла США с сербскими студентами
На портале "РуСербия" опубликован материал, в котором рассказывается о встрече американского посла в Белграде с сербскими студентами. Речь идёт о лекции Кайла Скотта на юрфаке университета в городе Крагуевац.
Источник изображения: topwar.ru
Скотт во время лекции заявил о том, что в Сербии по-прежнему "недостаточно демократии". По его словам, местная пресса находится в трудном положении. И только благодаря американской поддержке, как было объявлено послом, Сербия справляется с ситуацией.
Будущие юристы отреагировали на заявления американского посла напоминанием о том, как именно США и другие страны НАТО "учили" Сербию демократии. В частности, как сообщает "РуСербия", послу были продемонстрированы снимки многочисленных разрушений от натовских бомбардировок. Также Скотту показали фото погибшей в результате натовских ударов трёхлетней местной девочки.
Кроме того, посла, который заявил, что уважает конституцию США, попросили уважать и конституцию Сербии. Было отмечено, что в США используется карта Сербии без края Косово. Чтобы исправить американскую географическую ошибку, послу США была подарена карта, на которой Косово входит в состав Сербии.
После окончания речи Скотта об американской поддержке один из студентов предложил поднять руки в зале тем, кто поверил словам американского дипломата. Ни одной руки поднято не было.
В целом встреча со студентами для посла США оказалась непростой.
В американском посольстве этих заявлений о лекции в Крагуеваце не прокомментировали.
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