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30.04.2019
РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019", сообщает пресс-служба ВВО по ТОФ.

"Сегодня в соответствие с планом похода отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом ТОФ Гвардейским ракетным ордена Нахимова крейсером "Варяг" прибыл в китайский порт Циндао участие в российско-китайском двустороннем военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019", - говорится в сообщении.

Утром российский отряд, куда помимо "Варяга" входят большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут", встретился с эскадренным миноносцем ВМС Китая "Харбин" и начал движение в гавань Циндао.

Добавляется, что на подходе к порту с крейсера "Варяг" был произведён 21 артиллерийский залп Салюта Наций. Подразделение Китайской народной армии также приветствовало ответными залпами с берега российские корабли.

Кроме того, в порту Циндао после завершения швартовки состоялась церемония встречи отряда кораблей ТОФ.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
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