Войти
30.04.2019
Российская газета

Минобороны: 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

287
0
0
Источник изображения: rg.ru

Российские истребители дважды за неделю были подняты на перехват возможных нарушителей государственной границы РФ. Разведку вели 28 летательных аппаратов.

Такие данные Министерства обороны опубликовала газета вооруженных сил "Красная звезда". Подчеркивается, что нарушений воздушных границы допущено не было. Отметим, что неделей ранее разведку у границ России провели 22 летательных аппарата.

Специалисты говорят о возросшей активности иностранных разведывательных самолетов и беспилотников в районе границ РФ и российских военных объектов за границей. Их появление регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи баз России в Сирии.

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.01.2018
Восстание машин. Как дроны превращаются в оружие террора
17.03.2017
ВКС России под Пальмирой – двоих одним ударом (видео)
08.08.2016
Борис Алешин присоединился к АФК "Система"
27.06.2016
"У нас очень низкий уровень зарубежной патентной защиты"
02.06.2015
Т-54 и МиГ- 21 Made in China: как скопировать танк по-китайски
03.06.2013
РСК «МиГ» в июне планирует подписать контакт на поставку ВВС РФ истребителей МиГ-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.04 10:34
  • 1
В Роскосмосе назначили нового директора по науке и перспективным программам
  • 30.04 10:14
  • 6
Почему ставка на искусственный интеллект является преждевременной
  • 30.04 09:54
  • 2
Die Welt (Германия): Франция опережает Россию по военным расходам
  • 30.04 09:14
  • 1874
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 08:59
  • 25
ВМФ испытал особый способ посадки БПЛА на палубу кораблей
  • 30.04 08:15
  • 1
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
  • 30.04 08:09
  • 7
Горбачев: Было бы здорово, если бы идея Трампа отказаться от ядерного оружия стала реальной политикой
  • 30.04 07:59
  • 4
F-35. Большая программа - большая экономия
  • 30.04 06:26
  • 1
Шойгу: РФ усиливает свои базы в Киргизии и Таджикистане для защиты от афганских боевиков
  • 30.04 06:03
  • 1
Эксперт назвал победой выпадение России из топ-5 стран по тратам на оборону
  • 30.04 05:32
  • 80
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 30.04 04:50
  • 9
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 30.04 00:13
  • 1
"Овод" для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
  • 30.04 00:06
  • 1
Минобороны запускает программу по реконструкции 106 своих аэродромов
  • 29.04 23:05
  • 1
Кризис на "Антонове" углубляется