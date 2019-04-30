Черноморский флот и ВВС России приняли участие в учениях на территории Абхазии

Абхазия. Солдаты во время занятий по огневой подготовке на территории 7-й военной базы ВС России.

Корабли Черноморского флота, вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО, самоходные артиллерийские установки "Акация" и другая техника приняли участие в учениях, которые прошли на побережье и в горах Абхазии, сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В Минобороны уточнили, что в учениях на территории Абхазии приняли участие около 3 тыс. военнослужащих, было задействовано более 400 единиц военной техники. Местом проведения учений стали полигоны Гудаута, Цабал и Нагвалоу, передает ТАСС.

В ходе учений военные отрабатывали уничтожение целей, имитирующих строения, вертолеты, легкобронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях от 100 метров до 40 км.

Напомним, в начале апреля в грузинский порт Поти вошли корабли НАТО. В Госдуме совместные учения НАТО и Грузии в Черном море назвали шагом к эскалации напряженности.

Кроме того, в НАТО решили расширить масштабы операций альянса в Черном море. Москва предупредила альянс о последствиях такого шага.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Антон Никитин