Индонезия хочет приобрести самолеты Airbus A400M для гражданского использования

Как сообщила индонезийская газета "The Jakarta Post", индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina планирует приобрести несколько транспортных самолетов Airbus A400М, которые будут эксплуатироваться авиакомпанией PT Pelita Air Service (PAS), принадлежащей Pertamina и PT Pertamina Pedeve Indonesia. Об этом заявил заместитель министра государственных предприятий Индонезии Гатот Трихарго.

Военно-транспортный самолет Airbus A400M (Atlas C.1, британский военный номер ZM412, серийный номер 042) Королевских ВВС Великобритании, доставивший гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в районе Баликпапана (Индонезия), 05.10.2018 (с) ВВС Великобритании

Заместитель министра указал, что Индонезия уже использовала самолеты Airbus A400 [европейских стран] для преодоления последствий стихийных бедствий. "Задача по спасательным работам при землетрясениия в Палу может быть осуществлена ??быстро, потому что Airbus A400 может приземлиться на короткой взлетно-посадочной полосе, но при этом перевозить большее количество пассажиров, чем самолеты Hercules", - заявил Гатот.

С новыми самолетами PAS сможет перевозить грузы в Папуа, а также в другие отдаленные регионы, отметил заместитель министра, добавив, что первый самолет А400М должен прибыть в этом или следующем году.

Гатот также сообщил, что ожидается, что авиакомпания PAS войдет в состав государственного авиационного холдинга, подготовкой создания которого занимается министерство государственных предприятий. Правительство, скорее всего, назначит PT Survei Udara Penas (государственную авиакомпанию, занимающуюся главным образом аэрофотосъемочными и картографическими работами) головной компанией холдинга, в состав которого также войдут флагманский индонезийский авиаперевозчик PT Garuda Indonesia, авиакомпания PAS и компании-операторы аэропортов PT Angkasa Pura I (AP I) и PT Angkasa Pura II (AP II). Сама Garuda не может стать головной компанией холдинга, поскольку является публичной компанией.

Со стороны bmpd напомним, что ранее ВВС Индонезии длительное время вели переговоры о приобретении пяти, а затем двух военно-транспортных самолетов Airbus A400М, однако в итоге отказалась от их закупки (главным образом, по финансовым причинам) и с осени 2018 года находятся в продвинутой стадии перереговоров относительно приобретения пяти более легких американских средних воено-транспортных самолетов Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Теперь, как видно, выдвинут проект приобретения А400М в качестве гражданских авиакомпанией индонезийской государственной нефтегазовой монополии Pertamina. Если этот проект будет реализован, то это станет первой закупкой А400М для гражданского применения.

Следует отметить, что нефтедобывающей Pertamina не впервой оказывать содействие индонезийской авиации - в середине 1970-х годов именно авиастроительное подразделение Pertamina под руководством Хабиби освоило лицензионную сборку в Индонезии легких транспортных самолетов CASA C-212 и вертолетов МВВ Во 105, став затем основой государственой авиастроительной компании Индонезии IPTN (ныне PT Dirgantara Indonesia).