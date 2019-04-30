Сто штук до приказа: как делают бизнес на уклонистах от армии

С началом призыва активизировались мошенники, предлагающие призывникам избежать прохождения воинской службы

Каждый год с началом призыва Роскомнадзор блокирует сайты, предлагающие молодым людям услуги по уклонению от воинской службы. С 1 апреля 2019-го, когда в стране началась новая призывная кампания, закрыто уже более 20 таких ресурсов, но едва ли не каждый день появляются новые, рассказали "Известиям" в ведомстве. Для сравнения: за весь прошлый год было заблокировано около 130 подобных сайтов. "Известия" решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.

Билет "с гарантией"

Как правило, большинство историй, связанных с деятельностью мошенников, предлагающих призывникам получить военный билет без прохождения воинской службы, начинаются одинаково. 21-летний Илья учился в московском вузе, однако на третьем курсе его отчислили, и вскоре он получил повестку в военкомат.

— Я собираюсь восстанавливаться в университете, а за год службы всё забуду. Вот и решил "откосить". Нашел сайт, где предлагали купить военный билет "с гарантией" за 300 тысяч рублей, — рассказал "Известиям" Илья.

Для начала молодого человека пригласили на медосмотр. Врач — а скорее тот, кто выдавал себя за него, — пояснил, что у Ильи множество заболеваний, однако для получения "белого билета" этого недостаточно. Но способы избежать службы есть — достаточно следовать рекомендациям специалистов компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Я был уверен, что на медкомиссии в военкомате меня точно признают годным, ведь кроме легкого сколиоза, проблем со здоровьем у меня нет. Мне вручили договор, я его подписал, — продолжил Илья. — Занял деньги у родителей, заплатил первую часть суммы — около 60 тыс. рублей. Когда пришел вносить оставшуюся часть, чтобы забрать военный билет, по этому адресу уже открывалась пиццерия, а по телефонным номерам компании никто не отвечал.

Естественно, в полицию Илья обращаться не стал.

— Я же хотел "откосить" от армии, а это уголовно наказуемо, — заключил он. — Думаю, на это и расчет — мошенники понимают, что судиться с ними никто не будет.

Сейчас Илья готовится к службе. В пресс-службе МВД "Известиям" сообщили, что не ведут статистический учет подобных мошенничеств.

Чтобы проверить рассказ Ильи, "Известия" позвонили по телефонам первого же выпавшего в поисковой строке сайта "помощи призывнику", который также предлагает гарантированно получить военный билет. Первая консультация оказалась бесплатной — видимо, именно так и заманивают призывников. "Уклонистам" предложили чай и провели в кабинет к мужчине сурового вида, который представился Виктором. В течение 25 минут он рассказывал, что у него есть нужные связи и, если заплатить 330 тыс., о службе можно будет забыть. Виктор даже предложил несколько вариантов на выбор.

Источник изображения: Фото: компания "Служба помощи призывникам"

— Можно, например, взять временную отсрочку, — посоветовал он. — Если хотите поступить в вуз осенью, можно заплатить всего 80 тыс. и получить отсрочку до конца весеннего призыва по состоянию здоровья.

Мужчина настойчиво уговаривал сразу подписать договор, пообещав даже дать скидку 25%. Получив ответ, что предложенный им документ сначала необходимо внимательно изучить, "человек со связями" заметно поскучнел. Причина расстройства понятна — подписать договор с формулировкой "Исполнитель не несет ответственности за качество Услуги, в случае невыполнения Клиентом рекомендаций, данных ему Исполнителем" может только очень невнимательный клиент.

Закон для всех

Во время призывной кампании в военкомат обязаны явиться все, кто по возрасту подходит для службы в армии, за исключением тех, кому положена отсрочка до 1 мая. В 2019 году исключение сделано для жителей Крайнего Севера и мужчин-учителей.

На данный момент за неявку после получения повестки в военкомат полагается штраф в размере 500 рублей, а в случае повторной неявки в соответствии со статьей 328 УК РФ за уклонение от призыва положен штраф до 200 тыс. рублей, двухлетние принудительные работы либо лишение свободы до двух лет. Получив повестку, нужно прийти в военкомат и пройти медкомиссию, которая определяет категорию годности призывника. Их пять: "А" (годен), "Б" (годен с незначительными ограничениями), "В" (ограниченно годен), "Г" (временно не годен) и "Д" (не годен).

Источник изображения: Фото: компания "Служба помощи призывникам"

По словам юристов, существуют всего две законные причины избежать службы в армии: социальная и медицинская.

— В первом случае от службы освобождаются учащиеся вузов, отцы двух и более детей, а также те, кто оформил уход за родственниками. Во втором — молодые люди, которым призывная комиссия утвердила непризывные категории годности "В" или "Д". Их обладатели зачисляются в запас с выдачей военного билета, — рассказала "Известиям" юрист-консультант Службы помощи призывникам Екатерина Михеева.

Если у медкомиссии возникают вопросы, призывника ждет дополнительное обследование, во время которого решается, какую категорию ему присвоить. Нередко именно в этот момент молодой человек начинает в панике искать помощь в интернете и находит мошеннические сайты, которые еще не заблокировал Роскомнадзор.

Болен — поможем

В случае если основания для получения категории "В" или "Д" действительно существуют, помочь грамотно оформить "непризывной диагноз" и получить освобождение от службы в армии с выдачей военного билета могут вполне легальные юридические организации.

В одной из них в очереди на консультацию мы разговорились с 23-летним москвичом по имени Александр.

— Я обратился сюда почти год назад. На новой работе сразу после окончания университета у меня потребовали военный билет, а я очень хотел работать там. У меня сердечно-сосудистое заболевание, но мне сказали, что имеющихся у меня на руках медицинских документов для военкомата недостаточно. Хорошо, что я сначала показал их юристам, — так началась история Александра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В течение четырех месяцев молодой человек проходил обследования, и в итоге дополнительная медицинская комиссия при военкомате утвердила его диагноз. Призывная комиссия назначила ему категорию годности "Г", хотя должны были, как считает Александр, поставить "В" и выдать военный билет. В дело снова вмешались юристы, которые доказали неправомерность вынесенного решения, и теперь он со всем комплектом документов вновь идет в военкомат.

Как не попасть на аферистов

Юристы советуют сразу бежать от тех, кто предлагает получить "гарантированный военный билет".

— Ни одна компания не может предлагать призывникам военный билет. Получить его можно только в военном комиссариате. Организации, работающие законно, помогают призывникам определить основания для зачисления в запас, грамотно подготовиться к медкомиссии, пройти вместе с ним все мероприятия. Призывник при этом не нарушает закон, — рассказала "Известиям" Екатерина Михеева.

Комитет солдатских матерей также советует воздержаться от обращений в компании, предоставляющие сомнительные услуги, — можно не только потерять деньги, но и приобрести проблемы с законом. Покупка военного билета чревата уголовной ответственностью (ст. 291 УК РФ). Наказывают всех участников аферы — и тех, кто берет деньги за поддельный документ, и тех, кто их дает. Причем лишение свободы подразумевает срок до 12 лет.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Когда военкомат нарушает права призывника, можно обжаловать его действия в суде. Если же документ куплен, жаловаться некому — сделка незаконная и уголовно наказуемая, — пояснили "Известиям" в Комитете солдатских матерей.

По словам сотрудников организации, многие призывники даже не знают, что существуют альтернативные возможности прохождения службы. В соответствии с федеральным законом "Об альтернативной гражданской службе", если служба в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию, ее можно заменить трудовыми работами. Начинать оформлять такой вариант нужно заблаговременно, до начала призыва. По данным Роструда, на 1 февраля 2019 года альтернативную службу в стране проходят 1125 человек.

Неоправданные риски

Военные считают, что риски, которые несет призывник, обращающийся в сомнительные конторы, в разы выше тех, которые существуют при прохождении армейской службы.

— В армию попадает примерно каждый четвертый призывник, — рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. — Вооруженные силы наконец получили возможность выбирать мотивированных солдат, и нежелание служить даже может стать основанием для отказа в прохождении службы. Нежелающий учиться военному делу призывник никому не нужен. Но человек, отказавшийся от службы, должен знать, что закрывает перед собой большое количество дверей в дальнейшей жизни. Он просто не сделает карьеру без соответствующей отметки в военном билете. В первую очередь, конечно, ему будет закрыт путь в государственные или силовые структуры. Да и во многие серьезные частные фирмы тоже.

По словам эксперта, если "купить" себе серьезный диагноз, то и здесь последствия могут быть серьезными. Снять отметку о заболевании уже невозможно, и многие карьерные пути также окажутся закрытыми.

В последние годы армия успешно переходит на контрактную службу, и уклонистов сегодня разыскивают уже не так активно, как раньше, пояснил Владислав Шурыгин. Но проблемы у них всё равно возникнут, считает он, например, когда скрывающиеся от призыва захотят получить какие-либо государственные услуги.

Так, участковый одного из северных районов столицы рассказал "Известиям", что на своем участке он знает всего о двух таких призывниках. По его словам, один из них уже год скрывается от призыва, другой "пропал" перед началом призыва. Вероятнее всего, эти молодые люди даже не живут по месту прописки, что затрудняет возможность вручения им повестки, однако никаких специальных мер по их розыску полиция не ведет, заметил собеседник "Известий".

Мария Бухарова