Ночной удар: ударный беспилотник производства КНР атаковал объекты в Ливии

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Ударный беспилотный летательный аппарат в ночь с субботы на воскресенье штурмовал военные объекты Правительства национального Согласия в Триполи.

В Сети появились видеоматериалы, на которых запечатлены моменты этой атаки. Как предполагается, в воздушной операции был задействован один из переданных силам фельдмаршала Хавтара БПЛА Wing Loong китайского производства.

Ранее сообщалось, что такие дроны были переданы Ливийской Национальной Армии Объединенными Арабскими Эмиратами. По всей видимости, управление осуществлялось специалистами, прошедшими обучение в ОАЭ.

Wing Loong при собственном весе в 1100 кг способен брать на борт до 100 кг нагрузки в виде бомб и ракет. Он может находиться в воздухе до 20 часов. Дальность полета - 4 тыс. км. Скорость максимальная - 280 км/ч. Высота полета - 5 тыс. м.

Это первое боевое применение БПЛА Wing Loong в ливийской войне, до этого данные аппараты использовались в Йемене, где понесли потери.

Дмитрий Лемешко