Т-80БВ морпехов ВМС ВСУ применили комплекс 9К112 "Кобра": разоблачение фейка

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Украинские морпехи сообщили, что состоящие у них на вооружении танки Т-80БВ впервые отработали применение ракет комплекса 9К112 "Кобра".

Согласно сообщению Командования морской пехоты ВМС ВСУ, опубликованному в Фейсбук, упражнения стрельб по морским целям проводились на одном из полигонов Приазовья.

Правда, эксперты ставят под сомнение данную информацию. В качестве доказательства приводят слова бывшего главы харьковского 115-го бронетанкового ремонтного завода В. Федосова (он же какое-то время возглавлял Завод им. Малышева), которые были опубликованы в начале апреля.

Вот что он писал о ракетах комплекса "Кобра": "Управляемые реактивные снаряды (ракеты) 9М112 для стрельбы из танка, которые хранились на складах МОУ, многократно превысили сроки своего хранения - при допустимых 5-7 лет, самая "свежая" партия снарядов имела срок хранения 23 года, а основная масса - более 27 лет, что полностью исключало, по правилам безопасности, их использование.

С 1989 года производитель снарядов 9М112 их производство свернул. Снаряды такого типа производились только в РФ".

То есть, такие ракеты давно уже, что называется, протухли, и украинские морпехи, даже если они вдруг решили стать смертниками, просто не смогли бы их запустить. Потому-то, скорей всего, за применение управляемого оружия выдается стрельба обычными осколочно-фугасными снарядами.

Дмитрий Лемешко