Человек, который разоружил СССР: умер Ричард Лугар

Умер знаменитый экс-сенатор Ричард Лугар

Умер 87-летний бывший американский сенатор Ричард Лугар. Прежде всего, он был знаменит благодаря программе Нанна-Лугара, которая в 1991 году инициировала принятие конгрессом США закона, благодаря которому американские власти помогали утилизировать списанное ядерное, химическое и биологическое оружие СССР.

В возрасте 87 лет в американском штате Вирджиния умер американский сенатор, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим республикам СССР для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар. Об этом сообщили на официальном сайте центра, названного его именем.

"87-летний сенатор Ричард Лугар, который являлся мэром Индианаполиса с 1968 по 1975 год, сенатором США с 1977 по 2013 год и президентом Центра Лугара с 2013 года, мирно ушел из жизни в воскресенье, 28 апреля", - говорится в заявлении сотрудников Центра Лугара.

В центре отметили, что "его любящая жена, четверо сыновей и их семьи были с ним на протяжении всей его недолгой болезни в больнице". Отмечается, что причиной смерти стали осложнения после перенесенной болезни.

Прежде всего, экс-сенатор известен соавторством программы Нанна-Лугара, совместно с Сэмюэлом Нанном, который затем был неофициальным советником президента США Барака Обамы.

В рамках этой программы США оказывали содействие странам бывшего СССР при утилизации снятого с вооружения ядерного, химического и биологического оружия. Этот проект, который в 1991 году инициировал принятие американским конгрессом соответствующего закона, считается главным достижением Лугара.

По информации Reuters, удалось дезактивировать порядка 7600 боеголовок, уничтожить 2300 ракет. Политик считал, что это была необходимая мера для того, чтобы в руки экстремистов не попало оружие массового уничтожения в условиях распада Советского Союза.

Впоследствии конгресс сделал поправки в программе, согласно которым с 2003 года США помогают финансировать утилизацию оружия массового поражения и за пределами бывшего СССР. В результате действия программы безъядерными державами стали Украина, Казахстан и Белоруссия. За 20 лет содействия России США потратили, по подсчетам российских специалистов, порядка $5 млрд, передает РИА "Новости".

"Каждый склад [ядерных боеприпасов] представляет опасность: террористы могут попытаться украсть их, а охраняющий их персонал может поддаться искушению и попытаться продать их на черном рынке. Мы не хотим задаваться этими вопросами на следующий день после атаки на американскую военную базу", - говорил он.

Отметим, что Ричард Лугар долгое время руководил комитетом по внешней политике. Что касается внутренней политики США, Лугар придерживался консервативных взглядов, однако при необходимости он мог пойти на компромиссы с политическими оппонентами.

Кроме того, сенатор создал и возглавил в 2013 году Лугаровский центр в Вашингтоне, который занимается тематикой оружия массового уничтожения и другими глобальными проблемами.

Ричардом Лугаром были созданы также бактериологические лаборатории. Так, в 2018 году вокруг их деятельности разгорелся скандал, после того, как экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Георгадзе провел расследование.

Он утверждал, что в лаборатории, расположенной недалеко от Тбилиси, проводили эксперименты на грузинских гражданах, испытывая новейшие средства американской фармацевтической фирмы Gilead Sciences.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России на брифинге, проведенном в Москве осенью прошлого года.

По информации Георгадзе, в декабре 2015 года в лаборатории умерли 30 человек, за апрель и август 2016 года погибли 43 человека. Это произошло после того, как их якобы лечили от гепатита С. При этом в отчетах причины смерти, по словам экс-министра, значилось "неизвестно", а имена пациентов лаборатории не оглашались.

Людей, как сказал грузинский политик, лечили, согласно документам, препаратом "Совалди". Георгадзе в связи с этими смертями обратился к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот выяснил, чем занимаются в лаборатории. В Минобороны России, по данным РИА "Новости", подтвердили результаты исследований экс-министра Грузии.

"Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек. Даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется", - сообщили в оборонном ведомстве.

Ангелина Мильченко