Путин потребовал решить проблему со служебным жильем для военных в Крыму

Триколор на митинге в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Проблема с нехваткой служебного жилья затрагивалась на встрече с представителями общественности полуострова 18 марта

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым улучшить обеспечение служебным жильем военнослужащих в Крыму. В перечне поручений, опубликованном в четверг на сайте Кремля, глава государства потребовал представить "дополнительные меры, направленные на обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу в Республике Крым и г. Севастополе, служебными жилыми помещениями".

Данная проблема с нехваткой служебного жилья затрагивалась на встрече с представителями общественности Крыма 18 марта. Теперь президент дал срок до 1 июня на поиск вариантов ее решения, назначив ответственными премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу.

Еще одно поручение Путина Медведеву предстоит выполнить до 15 июня вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Им надлежит "дополнительно рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков и представить соответствующие предложения".

Вопрос о кортиках также поднимался на встрече с представителями общественности Крыма, когда один из ее участников рассказал российскому лидеру, что, несмотря на официальное разрешение, чиновники создали целый ряд препятствий для реализации этого права офицерами. В частности, для этого необходимо иметь сейф для хранения холодного оружия и получить разрешение Росгвардии. Путин согласился, что к кортикам нельзя подходить с такими же требованиями, как, например, к топорам или кухонным ножам.

Ранее Золотов говорил ТАСС, что проблема с кортиками будет решена, чтобы у офицеров, уходящих со службы, они оставались на память.