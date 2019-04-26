Военный эксперт назвал "главную фишку" подлодки "Белгород"
Американские СМИ восхитились новой российской подлодкой "Белгород". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя публикации, отметил уникальность подлодки-носителя системы "Посейдон".
Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.
Эксперт Кайл Мизоками отмечает, что новая субмарина, длина которой составляет около 184 метров, превосходит по водоизмещению даже линкоры времен Первой мировой и может погружаться на глубину до 500 метров. Более того, как уточняет автор статьи, водоизмещение "Белгорода" более чем на 50 процентов превосходит по этому показателю американские подлодки класса "Огайо".
Издание подчеркивает, что "Белгород" – не боевая субмарина, она не будет переносить баллистические ракеты, а будет использоваться как носитель других подводных судов, в частности, мини-субмарин "Лошарик" и беспилотников "Посейдон". Всего "Белгород" может транспортировать шесть "Посейдонов".
В свою очередь, американский эксперт Х. И. Саттон в статье, опубликованной на портале Covert Shores, отмечает, что настоящие возможности "Белгорода" пока остаются загадкой.
"Россия в целом более успешна, чем США, в защите своих новейших подлодок от нежелательного внимания камер", – считает военный специалист.
Впервые о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью, рассказал в прошлом году Владимир Путин. По словам президента РФ, такие беспилотники могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск"), под кодом 09852.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал публикации в американских СМИ.
Он также рассказал об уникальных возможностях беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Равного этому оружию сегодня нет, продолжил он.
Вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России на рубеже 2020-2021 годов, подчеркнул он.
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