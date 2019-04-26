Правительство внесет предложения по служебному жилью для крымских военных

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны разработать дополнительные меры по обеспечению военнослужащих Крыма и Севастополя служебным жильем, говорится на сайте Кремля.

Путин 18 марта встречался с представителями общественности в Симферополе. Один из участников встречи поднял вопрос об обеспечении жильем военнослужащих в Крыму и Севастополе. Президент тогда заметил, что в регионе заработает соответствующая программа.

"Правительству РФ подготовить совместно с Минобороны России и представить предложения, предусматривающие… дополнительные меры, направленные на обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу в республике Крым и городе Севастополе, служебными жилыми помещениями", - говорится в тексте поручения по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Срок выполнения поручения - 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Сергей Шойгу.