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26.04.2019
РИА Новости

Правительство внесет предложения по служебному жилью для крымских военных

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны разработать дополнительные меры по обеспечению военнослужащих Крыма и Севастополя служебным жильем, говорится на сайте Кремля.

Путин 18 марта встречался с представителями общественности в Симферополе. Один из участников встречи поднял вопрос об обеспечении жильем военнослужащих в Крыму и Севастополе. Президент тогда заметил, что в регионе заработает соответствующая программа.

"Правительству РФ подготовить совместно с Минобороны России и представить предложения, предусматривающие… дополнительные меры, направленные на обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу в республике Крым и городе Севастополе, служебными жилыми помещениями", - говорится в тексте поручения по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Срок выполнения поручения - 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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