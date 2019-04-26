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26.04.2019
Lenta.ru

Китай показал огромный эсминец для авианосца

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В прошедшем в Циндао (Китай) параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии КНР, принял участие первый эсминец проекта Type 055 Nanchang. Соответствующее видео на YouTube опубликовал телеканал CGTN.

Navy Recognition отмечает, что Nanchang предназначен для сопровождения ударных авианосных групп и по своим размерам занимает промежуточное положение между американскими эскадренными миноносцами типов Zumwalt и Arleigh Burke.

"Эсминцы Type 055 являются крупнейшими надводными боевыми кораблями, строящимися в настоящее время в мире", — пишет издание.

Nanchang был спущен на воду в июне 2017 года. Согласно данным Navy Recognition, в настоящее время корабль проходит приемочные испытания.

Ранее в апреле Китай показал ходовые испытания авианосца проекта 001A, который является первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Тип 001А
Проекты
Авианосец
Тип 055
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