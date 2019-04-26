Войти
26.04.2019
Российская газета

Система ПВО С-500 поступит на вооружение армии в 2020 году

974
0
+5
Макет С-500
Макет самоходной пусковой установки 77П6 перспективной зенитно-ракетной системы ПВО и ПРО большой дальности С-500 "Триумфатор-М" с ракетами большой дальности (предположительно, семейства 40Н6).
Источник изображения: copy-models.com

Точная, дальняя, гиперзвуковая. Такими лестными эпитетами наделяют российские и западные специалисты перспективную зенитную ракетную систему С-500 "Прометей". В минпромторге подтвердили, что испытания комплекса идут "в графике" и находятся в завершающей стадии. Как ожидается, комплекс уже в 2020 году поступит на вооружение Российской армии.

О ходе работ над созданием зенитной ракетной системы С-500 рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Речь идет о завершении работ по опытно-конструкторским работам и последующем запуске в производство. Могу только сказать о том, что это в процессе завершения", - заявил глава минпромторга. Опытно-конструкторские работы - это завершающая стадия научных исследований. Этот этап можно назвать переходом от лабораторных работ и экспериментального производства к промышленному выпуску. Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что создание комплекса идет без срывов и находится на финишной прямой.

С-500 "Прометей" относят к оружию пятого поколения. Известно, что эта зенитная ракетная система в том числе получит сверхдальнюю гиперзвуковую ракету с высотой поражения 200-250 километров, которая сможет сбивать межконтинентальные баллистические ракеты, спутники на низких орбитах и даже перехватывать гиперзвуковые цели.

Один комплекс "Прометея" сможет вести и уничтожать десять целей одновременно. Причем у С-500 есть строгое разделение по классам воздушных целей. Станция определяет, какой тип объекта появился на радарах, и выбирает, какой именно ракетой его нужно перехватить.

По мнению экспертов, С-500, несмотря на свою уникальность, сама по себе не способна изменить расклад сил в возможных конфликтах. Однако сейчас идут работы над созданием комплексных интегрированных систем воздушно-космической обороны, куда войдут станции предупреждения о ракетном нападении, спутники, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

С-500 сможет перехватывать даже спутники, баллистические и гиперзвуковые ракеты

В нее также будут встроены все российские системы ПВО-ПРО, где "основную скрипку" будет играть "Прометей". Когда такой "противовоздушный зонтик" заработает в полную силу, это будет оказывать сильнейшее влияние на перспективы ведения боевых действий.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Похожие новости
01.04.2019
Источник сообщил о скором согласовании экспортных документов для Су-57
29.03.2019
Россия может впервые представить экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57 на авиашоу в Дубае
21.06.2013
В Санкт-Петербурге прошло совещание о выполнении госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы
15.03.2011
Минобороны РФ в рамках ГПВ-2020 делает ставку на принципиально новые образцы оружия
14.03.2011
"Триумф" и "Циркон" уходят в войска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч