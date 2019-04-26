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26.04.2019
Интерфакс-АВН

"Ростех" начнет экспортировать технологию распознавания лиц для вооруженных сил

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Павильон компании "Ростех"
Павильон компании "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Рособоронэкспорт и компания NtechLab (входит в госкорпорацию "Ростех"), представили систему распознавания лиц для нужд вооруженных сил и спецподразделений зарубежных стран, сообщает госкорпорация в четверг.

"С продуктом ознакомились министры обороны более 30 государств. Демонстрация прошла на выставке технологических достижений в рамках VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019", - говорится в сообщении.

Сообщается, что скорость распознавания лиц - 0,3 секунды при точности до 99%. Система распознавания лиц может быть использована для контроля доступа, пресечения попыток несанкционированного проникновения на объекты. Система автоматически фиксирует изображения лиц, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения. При обнаружении неизвестного или человека из контрольного списка оператор получает уведомление.

"Вооруженные силы наших стран-партнеров сегодня активно модернизируют свое оснащение под текущие и перспективные вызовы и угрозы безопасности. Внедрение передовых технологий идентификации личности - одно из важных и востребованных направлений в развитии современной армии, и мы с большим удовольствием представляем иностранным заказчикам новый продукт разработки российской компании, выполненный именно с учетом потребностей и запросов министерств обороны", - цитирует пресс-служба гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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