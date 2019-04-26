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26.04.2019
Известия.ru

Западные СМИ оценили подлодку — носитель "Посейдонов"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Олег Кулешов

Западные СМИ оценили размеры новой российской подводной лодки "Белгород". В частности, несколько изданий отмечают, что Россия спустила на воду самую большую в мире субмарину.

Так, в журнале Popular Mechanics 24 апреля появилась статья под заголовком "Россия запустила "Белгород", самую длинную субмарину в мире".

"Предназначенная для самых разных военных миссий, в том числе для размещения ядерных торпед "Посейдон", эта подлодка намного больше, чем что-либо, находящееся на вооружении военно-морских сил других стран, включая ВМФ США", — говорится в статье. Ее автор пишет, что водоизмещение у субмарины больше, чем у линкоров времен Первой мировой войны.

По словам военного эксперта Эйч Ай Саттона, автор сайта Covert Shores, "огромная" субмарина проекта 09852 уступает по размерам только подводным крейсерам проекта 941 "Акула" (SSBN "Typhoon" по кодификации НАТО). Саттон обратил внимание на конструктивные особенности "Белгорода". По мнению специалиста, одна из самых интересных частей субмарины — это корма. Там, по его предположениям, могут быть скрыты двигатели, которые отвечают за удержание субмарины в стабильном положении.

"Из-за особой скрытности конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной. Независимо от размеров или особенностей "Белгорода" именно его вооружение привлекает особое внимание к этой субмарине", — подчеркнул эксперт.

Журналисты Fox News назвали "Белгород" "суперподлодкой", способной нести "оружие судного дня", которое может, помимо всего прочего, вызвать огромную приливную волну.


Подлодку "Белгород", способную нести шесть беспилотных аппаратов "Посейдон", спустили на воду 23 апреля. За торжественной церемонией, прошедшей на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, посредством телемоста наблюдал российский президент Владимир Путин. Ожидается, что субмарина поступит на вооружение Военно-морского флота России в 2020–2021 годах.

Длина подлодки "Белгород" составляет 184 м, водоизмещение — 30 тыс. т. Субмарина способна погружаться на глубину порядка 500 м.

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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
941 Акула
Ohio
Ядерный щит
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