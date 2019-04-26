Вторая за месяц: американские ракеты взрываются в космосе

США подтвердили разрушение ступени ракеты Atlas-5 в космосе

Американские военные сообщили о взрыве ступени ракеты, полгода находившейся в космосе. В конце марта была разрушена аналогичная ракетная ступень, пролетавшая на орбите почти 10 лет.

На околоземной орбите произошло разрушение второй ступени американской ракеты-носителя Atlas-5, что привело к появлению дополнительных обломков в космосе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в твиттере 18-й эскадрильей контроля космического пространства ВВС США.

"18-я эскадрилья подтверждает разрушение блока Centaur ракеты Atlas-5 6 апреля 2019 года", - говорится в сообщении эскадрилья.

Военные добавили, что в настоящее время наземными средствами отслеживаются 14 образовавшихся в результате разрушения обломков, при этом нет оснований предполагать, что они образовались в результате столкновения разгонного блока с другим объектом.

Речь идет о второй ступени ракеты, которая была запущена 17 октября 2018 года и доставила на геостационарную орбиту военный спутник связи AEHF-4. Аппарат массой свыше шести тонн присоединился к трем другим ранее запущенным аппаратам, разработанным компанией Lockheed Martin при участии фирмы Northrop Grumman.

Спутник предназначен для обеспечения связью американского военного командования на случай военных действий, кибератак и даже ядерного нападения. "Это единственная спутниковая сеть, способная уцелеть при близком ядерном взрыве и обеспечить связью в условиях, в которых другие системы связи не могут", - пояснил тогда Майк Кахейро, руководитель программы спутников AEHF в Lockheed Martin.Три предыдущих спутника этой системы были запущены в 2010, 2012 и 2013 годах.

Это не первый случай за последние дни, когда наземные станции слежения сообщают о разрушении на орбите недействующих ракетных ступеней, причем американских. Так, 12 апреля Европейское космическое агентство сообщило о разрушении на орбите аналогичного разгонного блока Centaur ракеты Atlas-5,

запуск которой состоялся почти 10 лет назад - в сентябре 2009 года.

Видео наблюдаемых обломков было получено при помощи испанской обсерватории Deimos Sky Survey, которая специализируется на отслеживании природных и техногенных объектов в околоземном пространстве.

Изначально о разрушении разгонного блока на орбите сообщил Владимир Агапов, сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша, выступая на конференции Международной астронавтической федерации. По его оценкам, разрушение произошло 25 марта, до этого ступень летала на орбите 6673 x 34700 км с наклонением 23,1 градуса.

После этого сообщения телескопы Deimos Sky Survey стали следить за объектом,

сумев снять центральное тело и 40-60 обломков в диаметре более 30 сантиметров.

Изначально масса летавшего в космосе разгонного блока составляла более двух тонн, он имел размеры цилиндра 12,5 метра в длину и три в диаметре.

Причина, по которой разрушилась вторая ступень ракеты, также остается невыясненной. По словам ученых, подобные разрушения, хоть и представляют угрозу для использования космического пространства, но дают уникальный шанс экспертам проверить свои модели разлета обломков в космосе.

"Случаи разрушения наподобие этого - из-за взрывов или столкновений - являются главным источником космических обломков диаметром от миллиметра до десятков сантиметров. Двигаясь с огромными скоростями, эти куски техногенного мусора представляют угрозу для важной космической инфраструктуры, такой как погодные спутники, навигационные сервисы, и даже астронавтам на борту МКС", - говорится в сообщении ЕКА.

В конце марта премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите. Политик назвал это событие историческим, ранее только три страны в мире - США, Россия и Китай - добились таких достижений.

С критикой этого шага выступил глава NASA Джим Брайденстайн, заявивший, что испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой и создает потенциальный риск для МКС. "Совершенно верно, что намеренное создание космического мусора несовместимо с пилотируемой программой", - сказал Брайденстайн.

По данным NASA, индийское испытание привело к образованию более 400 фрагментов орбитального мусора.

"Это только то, что было обнаружено. И не все обломки можно отследить", - отметил Брайденстайн, добавив, что в NASA отслеживают фрагменты размером более 10 см. По его словам, обнаружено 60 таких фрагментов, им присвоены названия. "Мы знаем, что 24 из этих 60 обломков выйдут за пределы орбиты МКС. Это ужасно - проводить подобные мероприятия, создавая обломки, которые способны достичь Международной космической станции", - подчеркнул глава NASA.

Отдел "Наука"