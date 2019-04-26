Ростех начнет продажи системы распознавания лиц FindFace иностранным военным

Эта разработка считается одной из самых надежных систем биометрической идентификации в мире. Скорость распознавания составляет 0,3 секунды при точности до 99%

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" и компания NtechLab (входят в Ростех) начнут продажи за рубеж уникальной технологии распознавания лиц FindFace для нужд вооруженных сил и спецподразделений. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Мы с большим удовольствием представляем иностранным заказчикам новый продукт разработки российской компании, выполненный именно с учетом потребностей и запросов министерств обороны. "Рособоронэкспорт" уже получил на него ряд заявок и уверен, что после успешной демонстрации на MCIS 2019 [VIII Московская конференция по международной безопасности] будут новые", - приводят в пресс-службе слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

Разработка компании NtechLab - технология распознавания лиц FindFace - считается одной из самых надежных систем биометрической идентификации в мире. Скорость распознавания составляет 0,3 секунды при точности до 99%. Система автоматически фиксирует изображения лиц, попадающих в поле зрения камер видеонаблюдения.

Технологии можно использовать для контроля доступа, пресечения попыток несанкционированного проникновения на объекты. Встроенный интеллектуальный алгоритм отличает лица людей от предъявленных на камеру изображений, что сводит на нет угрозу доступа злоумышленника на объект путем подлога.

Также ее можно задействовать при получении или сдаче оружия и боеприпасов. "Режим ускоренной перемотки подойдет для расследования инцидентов с использованием фото- и видеоматериалов, изъятых с мест происшествий", - добавили в пресс-службе госкорпорации.

Технология была представлена посетителям и участникам VIII Московской конференции по международной безопасности. "С продуктом ознакомились министры обороны более 30 государств мира", - пояснили в Ростехе, отметив, что в России она уже продемонстрировала свою эффективность. В частности, в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года с помощью технологии FindFace удалось задержать более 180 правонарушителей.