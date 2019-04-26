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26.04.2019
Lenta.ru

В США обеспокоились мощью "Посейдона"

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Американские военные не имеют аналогов российского необитаемого подводного аппарата "Посейдон" (Kanyon по классификации НАТО). Об этом пишет The Washington Free Beacon.

"По оценкам американских спецслужб, Kanyon будет оснащен боеголовкой с ядерным оружием в десятки мегатонн. Мегатонна эквивалентна одному миллиону тонн тротила", — сообщает издание.

Заявляется, что беспилотник может получить боеголовку мощностью порядка 100 мегатонн и кобальтовую бомбу, а по создаваемой при взрыве радиации "Посейдоны", переносимые одной субмариной, превосходят стратегический арсенал США.

Отмечается, что целью "Посейдона" является уничтожение "десятков миллионов мирных жителей", а единственным способом снизить угрозу применения такого оружия являются переговоры.

Таким образом американское издание отреагировало на состоявшийся 23 апреля в "Севмаше" (Северодвинск) спуск на воду атомной подводной лодки специального назначения проекта 09852 "Белгород", которая должна стать первым штатным носителем "Посейдона". Ожидается, что каждая такая субмарина будет переносить по шесть беспилотников.

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель "Посейдона" спустят на воду весной.

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания "Посейдона", предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название "Посейдон". Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось "Статус-6".

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