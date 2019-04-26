Призыв отменят: как будет воевать Зеленский
Опубликована военная доктрина Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет реформировать украинскую армию. Его военную доктрину уже обнародовали СМИ. Согласно ей, новый глава государства намерен руководить Вооруженными силами Украины в соответствии со стандартами НАТО, а также отменить призыв. Кроме того, он собирается увеличить финансирование контрактников и обеспечить ВСУ современным высокотехнологичным оружием.
Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, планирует сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО, сообщается в его военной доктрине, которую опубликовало издание "Новое время".
Зеленский собирается отделить должность начальника Генерального штаба от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Генштаб, по его планам, будет заниматься планированием обороны и стратегическим применением ВСУ, командование видов украинских ВС и отдельных родов войск - формированием и подготовкой армии, а объединенный оперативный штаб - применением войск и сил.
"Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО", - написано в доктрине.
К тому же Зеленский пообещал привлечь к руководству армией боевых офицеров, которые "заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы". По его мнению, командиры и органы управления тактического и оперативного уровня должны получить максимальную самостоятельность в принятии решений по отражению нападений врага.
"Никто не заработает на армии. Мы не на словах, а на деле обеспечим реальные стандарты НАТО относительно распределения финансового ресурса", - отметили в документе.
Половину "финансовых ресурсов" Зеленский намерен направить на содержание армии, 30% - на ее перевооружение, а оставшиеся 20% - на подготовку войск. Кроме того, служащие по контракту будут обеспечены денежным довольствием на уровне стран Североатлантического альянса, приоритетным правом на поступление в учебные учреждения, бесплатным образованием, медициной и другим. Более того, военным пообещали выдать служебно-должностное жилье.
ВСУ будут обеспечены современным высокотехнологичным оружием: средствами разведки, противовоздушной обороны, связи и радиоэлектронной борьбы, написано в доктрине.
Победитель президентских выборов заверил, что ВСУ не отдаст врагу ни метра территории страны. Эту позицию Зеленского ранее в эфире "112 Украина" обозначил представитель штаба нового президента Дмитрий Разумков. Он уточнил, что приход к власти на Украине кандидата от партии "Слуга народа" не означает изменения внешнеполитического курса страны.
"Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан", - подчеркнул Разумков. Он обозначил "две красные линии", которые Зеленский никогда не переступит: Крым и Донбасс команда нового президента всегда будет считать украинскими.
Двумя днями ранее вероятный кандидат на пост главы минобороны Украины в правительстве Зеленского полковник запаса Иван Апаршин сообщил в своей статье на сайте "Обозреватель" о планах новых властей в сфере обороны и нацбезопасности.
"Правда об Иловайске, правда о Дебальцево, правда о начале войны в 2014 году, правда по поводу захвата Крыма будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать", - заверил украинский военный. По его словам, должностные лица, командовавшие ВСУ в дни поражений или бездействовавшие, будут привлечены к ответственности.
Ожесточенные боевые действия в районе Иловайска между подразделениями силовых структур Украины и вооруженными формированиями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) шли с 10 августа по 3 сентября 2014 года. В результате киевские войска были окружены и потерпели тяжелое поражение. По данным ВСУ, более 300 их военнослужащих были убиты, 158 пропали без вести. В ДНР при этом указали, что в рядах украинских силовиков тогда было более 900 жертв.
Кроме того, он предупредил, что реформирован будет и госконцерн "Укроборонпром", вокруг которого в феврале этого года развернулся масштабный коррупционный скандал.
"Никто больше не будет зарабатывать на крови. [Концерн] будет лишен полномочий по формированию военно-технической политики, и будет создан центральный государственный орган исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики", - пояснил он.
При Зеленском Украина также может отказаться от принудительного призыва в армию, сообщил Апаршин.
Лидия Мисник
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