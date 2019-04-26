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26.04.2019
Lenta.ru

Россия "догнала" США и Германию по торпедам

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российский комплекс "Пакет-Э/НК" одновременно выполняет противолодочные и противоторпедные задачи, сообщил "Известиям" главный конструктор государственного научно-производственного предприятия "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") Константин Дробот.

"Главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты. Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия", — сказал разработчик.

По мнению конструктора, "комплекс стал по сути универсальным оружием: обнаружили торпеду, уничтожили, приступили к поиску лодки, обнаружили, уничтожили".

Дробот напомнил, что "Пакет-Э/НК" включает в себя специализированную гидроакустическую станцию целеуказания для обнаружения атакующих корабль торпед, пусковые установки и средства поражения (малогабаритную торпеду и антиторпеду) с визуально идентичными пусковыми контейнерами.

"Наше изделие имеет калибр 324 миллиметров и длину всего 3 метра. Соответственно, и боекомплект на борту корабля может быть существенно больше", — отметил разработчик.

По словам конструктора, исторически сложилось так, что Россия находилась в роли "догоняющих". "Однако теперь создан образец, который не только сравнялся с лучшими зарубежными аналогами, но и по некоторым характеристикам даже превосходит их", — добавил он. По мнению Дробота, аналогичными разработками занимаются в США, Германии, Франции и Италии.

23 апреля в "Севмаше" (Северодвинск) была спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", которая станет носителем ядерного подводного беспилотника "Посейдон".

Ранее в том же месяце военный эксперт Максим Климов заявил, что ВМФ России в ледовых условиях Арктики не произвел ни одного выстрела торпедами с включенными системами самонаведения и до последнего времени не имел способных надежно наводиться в таких условиях торпед "Физик-1".

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Страны
Германия
Италия
Россия
США
Франция
Продукция
P-8 Poseidon
Физик УГСТ
Компании
Климов
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