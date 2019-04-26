Паспорт солидарности

Указ о предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР – первый шаг

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Это важно для жителей не только Донбасса, что очевидно, но и России. Мы всегда ощущали потребность помочь тем, кто находится в сложном положении, и сегодня пытаться облегчить их участь – наш долг.

Решение президента дает России в первую очередь внутриполитические дивиденды. Думаю, подавляющее большинство соотечественников, а именно те, кто поддержал воссоединение с Крымом, так же солидарны и с предложением российского гражданства тем, кто постоянно проживает на территории ДНР и ЛНР. Результат этого будет понятен в долгосрочной перспективе. Главная задача тех, кто создает на Украине русофобское государство – в конце концов столкнуть две части одного народа, которые имеют сегодня паспорта разных цветов, в братоубийственной войне.

“ Если десятки миллионов украинских граждан получат паспорта России, о какой войне можно говорить”

Стоит обратить внимание на реакцию киевских властей – они очень нервно и с большой тревогой восприняли этот указ, что показывает – там прекрасно понимают возможное направление развития ситуации. Мы с коллегами и единомышленниками обращались к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просили о трех вещах: не признавать итоги президентских выборов на Украине, выдать жителям ДНР и ЛНР российские паспорта, а также объявить о том, что любой гражданин Украины, за исключением фашистов и воров, может точно так же иметь возможность получить гражданство РФ. Последнее позволит исключить возможность вооруженного конфликта между нашими странами – ведь если миллионы или десятки миллионов украинских граждан получат паспорта России, то о какой войне вообще можно говорить. При этом принципиально важно, что наша страна не требует от того, кто обратится с просьбой о получении российского паспорта, отказа от украинского гражданства.

А еще президентский указ очень значим для прояснения ситуации. Можно долго говорить, что Россия захватила Донбасс, что там вовсю действуют наши войска… Но после того, как миллионы украинских граждан абсолютно осознанно и добровольно сделают выбор и станут российскими подданными, как можно будет говорить, что мы оккупировали эти территории? Вот откуда нервная реакция Киева.

И теперь представим, что любой гражданин Украины по гуманитарным соображениям может рассчитывать на российский паспорт. Поскольку государство вправе решать, кому давать гражданство, а кому нет, сам факт обращения значительной части населения соседней страны с такой просьбой станет своего рода плебисцитом, показателем отношения к нынешней украинской власти. И результаты его не удастся подделать, ведь каждый должен обратиться индивидуально. Этого больше всего боятся нынешние киевские политики. Они прекрасно понимают, что паспорта для Донбасса – только первый шаг.

Николай Стариков, историк, политолог

Газета "Военно-промышленный курьер",