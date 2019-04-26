Войти
26.04.2019
Военно-промышленный курьер

Паспорт солидарности

568
0
+4

Указ о предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР – первый шаг

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Это важно для жителей не только Донбасса, что очевидно, но и России. Мы всегда ощущали потребность помочь тем, кто находится в сложном положении, и сегодня пытаться облегчить их участь – наш долг.

Решение президента дает России в первую очередь внутриполитические дивиденды. Думаю, подавляющее большинство соотечественников, а именно те, кто поддержал воссоединение с Крымом, так же солидарны и с предложением российского гражданства тем, кто постоянно проживает на территории ДНР и ЛНР. Результат этого будет понятен в долгосрочной перспективе. Главная задача тех, кто создает на Украине русофобское государство – в конце концов столкнуть две части одного народа, которые имеют сегодня паспорта разных цветов, в братоубийственной войне.

“ Если десятки миллионов украинских граждан получат паспорта России, о какой войне можно говорить”

Стоит обратить внимание на реакцию киевских властей – они очень нервно и с большой тревогой восприняли этот указ, что показывает – там прекрасно понимают возможное направление развития ситуации. Мы с коллегами и единомышленниками обращались к Владимиру Путину с открытым письмом, в котором просили о трех вещах: не признавать итоги президентских выборов на Украине, выдать жителям ДНР и ЛНР российские паспорта, а также объявить о том, что любой гражданин Украины, за исключением фашистов и воров, может точно так же иметь возможность получить гражданство РФ. Последнее позволит исключить возможность вооруженного конфликта между нашими странами – ведь если миллионы или десятки миллионов украинских граждан получат паспорта России, то о какой войне вообще можно говорить. При этом принципиально важно, что наша страна не требует от того, кто обратится с просьбой о получении российского паспорта, отказа от украинского гражданства.

А еще президентский указ очень значим для прояснения ситуации. Можно долго говорить, что Россия захватила Донбасс, что там вовсю действуют наши войска… Но после того, как миллионы украинских граждан абсолютно осознанно и добровольно сделают выбор и станут российскими подданными, как можно будет говорить, что мы оккупировали эти территории? Вот откуда нервная реакция Киева.

И теперь представим, что любой гражданин Украины по гуманитарным соображениям может рассчитывать на российский паспорт. Поскольку государство вправе решать, кому давать гражданство, а кому нет, сам факт обращения значительной части населения соседней страны с такой просьбой станет своего рода плебисцитом, показателем отношения к нынешней украинской власти. И результаты его не удастся подделать, ведь каждый должен обратиться индивидуально. Этого больше всего боятся нынешние киевские политики. Они прекрасно понимают, что паспорта для Донбасса – только первый шаг.

Николай Стариков, историк, политолог

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.02.2019
Зеленый свет НАТО: Украина готовит кардинальный шаг по Азову (Обозреватель, Украина)
21.05.2018
Американский эксперт: Наступление ВСУ на Донбассе станет крахом для Украины
29.09.2015
Российские войска находятся на границе с Украиной на законных основаниях - Путин
23.01.2015
Санкции срывают госпрограмму вооружений
19.01.2015
НАТО готово сотрудничать, но выборочно
17.09.2014
Обратный отсчет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.04 19:33
  • 238
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 26.04 19:10
  • 9
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
  • 26.04 18:51
  • 13
Перспективный авианосец должен нести сбалансированное авиакрыло - Крыловский центр
  • 26.04 17:52
  • 73
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 26.04 17:35
  • 61
России нужна популяризация владения оружием - директора кластера "Вооружение" Ростеха
  • 26.04 17:25
  • 19
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 26.04 17:24
  • 6
Контракты с Кубой продолжают выполняться - Рособоронэкспорт
  • 26.04 17:15
  • 38
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 26.04 16:04
  • 16
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 26.04 15:58
  • 4
В ВДВ впервые сформировали три танковых батальона
  • 26.04 15:38
  • 10
Новейший боевой модуль "БМ100+30" делает БМП "Драгун" опасным противником
  • 26.04 15:19
  • 3
США начнут по-новому следить за НЛО
  • 26.04 14:58
  • 2
"Атака на суверенитет": Госдеп осудил Россию за указ о гражданстве
  • 26.04 13:32
  • 2
ДЭПЛ ЧФ "Старый Оскол" отправилась на плановый ремонт на Балтику
  • 26.04 10:41
  • 5
В АО "Камов" разработали проект синхрокоптера, который сможет разгоняться до 420 км/ч